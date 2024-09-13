Мічіко Томіока – сертифікована дієтологиня, експертка з довголіття родом з Японії, назвала 8 продуктів, які завжди у її холодильнику. Саме вони, на її думку, сприяють довгому та щасливому життю.

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Вона розповіла, що коли переїхала до США, вона боролася з культурою фаст-фуду.

"Я була зайнятою, працюючою матір'ю і постійно відчувала себе погано через свій раціон. Коли я стала дієтологинею, то вирішила зосередити свою роботу на поширенні японських харчових звичок", – розповіла Мічіко Томіока.

Вона зазначила, що в Японії її вражає енергійність людей похилого віку. А секрети їх довголіття – це культура харчування – дотримання Ікігай – японської концепції, яка перекладається "пошук своєї мети".

Дієтологиня назвала 8 продуктів, які складають основу її раціону.

Матча

Цей зелений чай має багато переваг для здоров'я: містить вітамін С, вітаміни групи В, клітковину і білок, а також протизапальні та протизапальні поліфеноли. Ці сполуки мають високий вміст антиоксидантів, які захищають від пошкодження клітин.



Матча допоможе залишатись енергійним без шкоди для здоров'я / Фото unsplash

Ферментовані продукти

Популярними продуктами в в Японії є місо – ферментована соєва паста, натто – ферментовані соєві боби і нукадзуке – ферментовані овочі, мариновані в рисових висівках. Дієтологиня пояснює, що ферментовані продукти містять пробіотики, які допомагають травленню та засвоєнню і можуть знизити ризик захворювань.



Кімчі є пікантною закускою / Фото unsplash

Морські водорості

В Японії додають морські водорості, відомі як кайсо, у багато страв і закусок. Мічіко Томіока каже, що з'їдає принаймні один шматочок водоростей з кожним прийомом їжі, скільки себе пам'ятає.

Водорості низькокалорійні і багаті на клітковину. Також вони містять багато важливих мінералів та вітамінів, як от – йод, залізо, калій, магній, вітамін В 12 та омега-3 жирні кислоти.

"На моїй кухні може бути від 5 до 10 видів морських водоростей. Всі вони мають різні смаки та застосування. Одні пасують до місо-супу, інші – до салат", – зазначила дієтологиня.



Водорості є джерелом багатьох поживних речовин / Фото unsplash

Соєві боби

Соєві боби варто обирати з мінімальним ступенем обробки. Особливу увагу дієтологиня радить звернути на: едамаме, кінако (соєвого порошку), несолодке соєве молоко, натто та місо.

Соєві боби містять багато клітковини, вітамінів групи В, калію та поліфенолів, таких як ізофлавон. Ще дієтологиня радить їсти червону квасолю, або азукі. Вона багата на поліфеноли, клітковину, калій, білок, вітаміни групи В — все це може допомогти запобігти запаленню.

Тофу

Тофу забезпечує організм білком, як і м'ясо та молочні продукти, але без жодного холестерину. Він також досить універсальний у приготуванні.

Кунжут

Кунжут дієтологиня назвала своїм "супергерєм". Смажене коричневе або чорне кунжутне насіння, так само як і тахіні, є для експертки основним продуктом на кухні. Експертка додає кунжут, коли обсмажує овочі, або готує рис з меленим кунжутом або кунжутною пастою замість олії.

Кунжут багатий вітамінами групи В і Е, білком, клітковиною та мінералами, такими як магній, кальцій і фітостероли, які допомагають контролювати рівень холестерину.

Гриби шиітаке

Шиітаке додають у багато японських страв. Гриб багатий на білок та вітаміни D і B. Він також містить полісахарид сочевицю, який допомагає боротися із запаленнями.



Шиїтаке часто додають в традиційні японські супи / Фото unsplash

Імбир

Імбир допомагає покращити імунітет і прискорити метаболізм. А ще підсилює смак страв і захищає їжу від псування.