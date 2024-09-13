Цей замінник може становити серйозні ризики для здоров'я, включно із серцево-судинними захворюваннями. Мова про еритрол. Останні дослідження ставлять під сумніви безпечність його застосування.

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Епопея з цукром

Забив на сполох через шкоду цукру для доров'я ще півстоліття тому британський дієтолог Джон Юдкін. У своїй книзі він заявиви, що цукор сприяє розвитку ожиріння, діабету і серцевих хвороб. Однак, лобісти цукрової промисловості змогли відкинути його закиди.

Усе ж, коли про шкоду цукру уже неможливо було відкидати, люди почали вивчати способи замінити цукор. Зробили це і промислові виробники. Так їх увагу привернули штучні підсолоджувачі, як от аспартам, сукралоза, сахарин і еритритол.

Втім, усі вони можуть мати серйозні побічні ефекти для здоров'я! Серед них — проблеми з травленням, метаболічні розлади, неврологічні зміни та ризик серцево-судинних захворювань.

Чому шкідливий еритрол – нове дослідження

Еритритол здобув свою популярність через низьку калорійність та смак, який дуже близький до смаку цукру. Тож, використовуючи еритрол виробники можуть значно знизити калорійність їх продукту, а це важливо у контексті маркетингу.

Однак нове дослідження авторитетної клініки Клівленда виявило, що вживання еритролу може значно збільшити ризик тромбоутворення і розвитку серцево-судинних захворювань.

У ході дослідження в учасників, які споживали еритритол, зафіксували значне зільшення утворення тромбів. Доктор Стенлі Хейзен, під керівництвом якого проводили дослідження, наголосив, що виявлений "викликає серйозні побоювання з приводу безпеки цього продукту."



У багатьох продуктах цукор замінюють штучними підсолоджувачами / Фото unsplash

Еритрол продовжують використовувати

Незважаючи на те що еритритол досі вважається безпечним і схвалений контролюючими органами, науковці закликали до проведення додаткових довгострокових досліджень, аби здійнити переоцінку його впливу на здоров'я.

Враховуючи останні дані, вчені також рекомендують обмежити споживання штучних підсолоджувачів і звернути увагу на натуральні альтернативи, як-от стевія.

Важливо читати склад продуктів, які ви купуєте та уникати споживання штучних підсолоджувачів.