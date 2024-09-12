Кофеїн, який є найпопулярнішою психоактивною речовиною у світі. Він блокує рецептори аденозину – молекули, яка сприяє сонливості. Водночас якісний сон необхідний для психічного та фізичного здоров'я.

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Чому виникла проблема

Часто люди буквально рятуються кавою, коли мають залишатись активними. При цьому багато з них страждають від проблем зі сном. Так, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, кожен третій дорослий у США страждає від нестачі сну.

Учені дослідили вплив кави та нестачі сну на мозок

Дослідження довело, що навіть одна ніч без сну призводить до зменшення обсягу сірої речовини в мозку, особливо в ділянках, які пов'язані за процес запам'ятовування, сприйняття та мисленням. При цьому, учені не вивчали, як тривале обмеження сну впливає на об'єм сірої речовини та як мозок відновлюється.

Крім того, є підтверджені дані, що регулярне споживання кофеїну зменшує об'єм сірої речовини в корі головного мозку та в ділянках, що відповідають за довготривалу пам'ять.

Ми припустили, що об'єм сірої речовини зменшуватиметься в разі хронічного недосипання, а регулярне вживання кофеїну може посилити це зниження,

— зазначають автори дослідження.

Учені провели експеримент

До дослідження залучали 36 здорових людей, середній вік яких становив 29 років. Кожен учасник провів у лабораторії 9 днів: 1 день адаптації, 2 дні в нормальному режимі, 5 днів з обмеженням сну (до 5 годин) і 1 день – відновлення.

Під час періоду обмеження сну 19 учасників випивали 3 чашки кави на день (300 мг кофеїну) а 17 учасників — пили каву без кофеїну.

Аналіз даних МРТ показав, що у групи, яка споживала декаф, хронічне недосипання призводило до збільшення об'єму сірої речовини в різних ділянках мозку. Тобто, мозок може адаптуватися до негативних наслідків недосипання.

У той час як в учасників групи, яка вживала кофеїн, спостерігалося скорочення сірої речовини в областях мозку.