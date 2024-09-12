Можливо, проблема у "вісцелярному жирі". Що це за термін, як цей вид жиру впливає на ваше здоров'я і чому він значно небезпечніший, ніж просто "складочки на животі", ідеться у статті медичного журналу Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

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"Вісцеральний жир" оточує ваші внутрішні органи в черевній порожнині. Він міститься в середній частині вашого тіла в області за м'язами живота – оточує ваші органи – шлунок, печінку, підшлункову залозу та кишечник.

Увага. На відміну від підшкірного жиру, який зазвичай можна вщипнути пальцями, вісцеральний жир неможливо побачити або помацати без візуалізації.

Вісцеральний жир є нормальним для всіх, і насправді його корисно мати в невеликих кількостях. Однак в ідеалі –це не більше 10% від загальної кількості жиру в організмі.

А ось, коли вісцелярного жиру стає більше, це пов'язано з вищим ризиком хронічних захворювань. Зокрема, у таких людей вищі ризики розвитку хвороб серця, раку, діабету 2 типу; знижуються когнітивні функці та розвивається жирова хвороба печінки.

Як позбутись вісцерального жиру

Гарна новина в тому, що зменшити кількість вісцелярного жиру в організмі навіть легше, ніж у випадку підшкірного жиру. Річ у тім, що він швидше метаболізується. Інакше кажучи, ви швидше спалите саме вісцеральний жир для отримання енергії.

Зміна способу життя є найкращим способом зменшити кількість цього типу жиру в організмі. Фахівці радять

5 способів скинути живіт

1. Налягайте на протизапальні продукти

Жирові клітини виділяють прозапальні гормони, які називаються адипокінами. Якщо ваш раціон містить багато рафінованих вуглеводів, обробленого м'яса та доданого цукру, це однозначно сприяє накопиченню вісцерального жиру. Якщо ж натомість ви робитимете акцент на споживання продуктів, які мають протизапальний ефект, а це овочі, цільні зерна, бобові та квасоля, джерела корисних жирів та нежирних білків, яйця, горіхи – ви побачите, як змінюються округлість вашої талії.

2. Споживайте багато білка

Відомо, що білок сприяє нарощуванню м'язів, а ще допомогає відчувати ситість. У перспективі ці два фактори допоможуть у зниженні ваги. А ще можуть допомогти збільшити термогенез, або швидкість, з якою організм спалює калорії. Крім того, білок допомагає регулювати гормони, які контролюють голод і апетит. Дієтологи радять додавати білок у кожний прийом їжі, але попередньо слід розрахувати свою добову норму.

3. Добирайте норму клітковини

Клітковина залишається в шлунку довше, ніж інші поживні речовини, а це сприяє відчуттю ситості. Як результат, ви не відчуватимете голод і не переїдатиме. Насправді багато людей не споживає достаню кількість клітковини.

Дієтичні рекомендації передбачатють споживання щонайменше 25 грамів клітковини на день. Джерелами клітковини є продукти рослинного походження: фрукти, овочі, боби, бобові, цільні зерна, горіхи та насіння.

Цікаво, що багато людей вважають, що якщо вони з'їдають порцію салату зі свіжих овочів – вони закрили потребу у клітковині. Але це не так. Помідори та огірки містять всього кілька грамів клітковини.

Натомість багато круп, як от сочевиця, містить в рази більше клітковини. Експерементуйте з їжею, вивчайте її склад та цінність.



У сочевиці багато білка і клітковини / Фото unsplash

4. Будьте фізично активними

Зрозуміло, що фізичні вправи спалюють калорії, а відтак сприяють змененю жиру в організимі. Найкраще для схуднення поєднувати кардіо та силові тренування. Знайдіть свій спосіб залишатись активним, нарощуйте м'язеву масу та не забувайте про аеробні вправи, які тренують витривалість та "тренують серце". Чдово HIIT або ходьба або біг у нахилі. Виділіть хоча б 30 хвилин на день на рух і ви побачите зміни.

5. Враховуйте фактори способу життя

Так, тут важливо розуміти, що окрім способу життя, існують і інші фактори, які пов’язані з тим, що у вас є жир на животі. Це і генетика, і звички, і постава, і режим сну. Сюди ж відносять шкідливі звички – випивка щоп'ятниці, куріння, вейпінг.

Поганий сон і хронічний стрес теж можуть впливати на ситуацію, адже вони порушують роботу гормональної системи, що призводить до збільшення кількості вісцерального жиру.

Тож. працюєте з цими факторами. Спробуйте практикувати медитації, аби змешити рівень стресу, не перепрацьовуйте на роботі та налагоьте режим сну. Зробіть відпочинок якісним, зменште користування телефоном перед сном, не читайте новини відразу після пробудження. Дбайте про себе!