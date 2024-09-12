Мова про проблеми із зором. Команда американських вчених вважає, якщо попередити їх, або вилікувати, е допоможе запобігти розвитку деменції. Висновки опублікували в журналі Jama Ophthalmology.

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Деталі нового дослідження

Учені проаналізували зір і когнітивні функції 2,7 тисячі американців віком 65 років і старше. Виявилось, що близько 5% випадків деменції були пов'язані із короткозорістю, близько 10% – далекозорістю, і ще майже 15% – проблемами із контрастною чутливістю (здатністю розрізняти відтінки та кольори).

Загалом 19% випадків деменції пояснюється принаймні однією з проблем зору. Показники були вищими серед вікової категорії 71 – 79 років, жінок та білих людей.

Погіршення зору в пізньому віці може впливати на розвиток деменції і це вимагає подальшого вивчення для розробки стратегій профілактики деменції,

– зазначають науковці.

Важливо! Вчені наголосили, що понад 90% порушень зору можна запобігти або виправити. Це значно допомогло б зменшити прогресування деменції.

Проблеми із зором та деменція: який зв'язок

Попередні дослідження уже демонстрували важливі знання про те, як проблеми із зором можуть корелювати із погіршенням когнітивних функцій. Зокрема, були дані, що погана зорова чутливість може передбачити деменцію за 12 років до того, як її діагностують.

Водночас науковці не до кінця розуміють, яким чином проблеми із зором пов'язані з виникненням деменції.

Імовірні причини взаємозв'язку:

перша версія полягає в тому, що ці стани можуть мати спільний механізм виникнення.

Друга – що люди, які мають проблеми із зором, менше займаються діяльністю, яка захищає від деменції.

Третя – у людей, які менше задіюють очі через їхню погану функціональність, відбувається дегенерація мозку і зменшується приплив крові до нього.

Дані усе ще попередні

Науковці наголосили, що їх дослідження недосконале, адже базувалося на невеликій групі населення. Відтак, наразі рано говорити про те, як порушення зору впливає на ризики деменції. Але висновки є важлими і становлять інтерес для подальшого вивчення.