Відповідні висновки оприлюднила Асоціація з вивчення діабету (EASD) в Мадриді. Дослідження провела команда вчених під керівництвом доктора Єруна ван дер Вельде з Медичного центру Лейденського університету в Нідерландах.

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У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч людей. Їх поділили на три групи:

ранні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається рано),

пізні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається пізно),

і проміжні хронотипи (всі інші).

Усім учасникам вимірювали ІМТ, талію та кількість жиру в тілі, зокрема вісцерального – того, що оточує внутрішні органи і небезпечний для здоров'я.

І виявилось, що нічний спосіб життя сприяє розвитку діабету 2 типу аж на 46%.

Ба більше, пізні хронотипи мали не лише більше вісцерального жиру, а й вищий вміст жиру в печінці, що ще більше збільшує ризик розвитку у них низки захворювань.

Ті з нас, хто працює пізно ввечері, мають не лише вищий ІМТ (індекс маси тіла), більшу талію та більше прихованого жиру. Усе це сприяє тому, що пізніх хронотипів майже на 50% вищі ризики розвитку діабету 2 типу, ніж у тих, хто раніше лягає спати,

– ідеться у статті.

Як пояснюють зв'язок між діабетом і нічним спосбом життя

Доктор ван дер Вельде зазнчив, що хоч нездоровий спосіб життя і пов'язують з пізнім хронотипом, самі собою ці фактори не можуть повністю пояснити підвищений ризик розвитку метаболічних порушень.

Імовірно, циркадна неузгодженість (коли внутрішній годинник нашого організму не співпадає з вимогами суспільства) може бути одним із чинників, що сприяє цьому. Та найгірше, що ця неузгодженість створює ризик захворювань, зокрема діабету.

Можливим рішенням для "сов" є обмеження часу прийому їжі, наприклад, не їсти після 18:00. Учені припустили, що це може мати позитивний вплив на обмін речовин.