Дослідження вказує на те, що Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні та протипухлинні властивості, тоді як надлишок Омега-6 може послаблювати або навіть заважати цим корисним ефектам, про що повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Вчені проаналізували тканини товстої кишки, уражені злоякісними пухлинами, зразки яких були взяті у 80 пацієнтів з США. Потім їх порівняли зі здоровими тканинами, отриманими від тих же пацієнтів. Дослідники шукали специфічні медіатори, які мають протизапальну дію, які організм синтезує з Омега-3 жирних кислот.

Науковці дійшли висновку, що без належної кількості Омега-3 виникає сильне запалення, яке завдає шкоди ДНК клітин. Це створює умови, сприятливі для розвитку та розмноження злоякісних клітин.

У травному тракті щоденно відбуваються мутації. Зазвичай їх контролює імунна система за допомогою молекул або медіаторів, що походять з Омега-3. Однак, якщо в організмі існує хронічний запальний процес через дисбаланс Омега-6, які часто містяться в ультраоброблених і нездорових продуктах, мутації можуть легше "закріпитися", і організму буде важче з ними боротися,

– пояснив Тімоті Єтман, хірург-онколог і професор Університету Південної Флориди.

При цьому дослідники підкреслюють, що проблема не в Омега-6, а в тому, що наш раціон бідний на Омега-3.

Як створити баланс між Омега-6 та Омега-3

Більшість людей має надлишок Омега-6: цих сполук у продуктах приблизно у 20 раз більше, ніж омега-3 кислот. Якщо не стежити за своїм харчуванням, то людина ризикує споживати Омега-6 у кілька разів більше рекомендованих норм.

Усе діло в тому, що ці кислоти містяться в більш доступних продуктах: рослинних оліях та всіх продуктах, в які їх додають, у маргарині, м’ясі птиці та салі.

Омега-3 кислоти можна знайти в жирній рибі (лосось, тунець, скумбрія), насінні льону, волоських горіхах, рапсовій олії.

Для правильного співвідношення цих корисних речовин в організмі людині не обов’язково приймати БАДи. Достатньо намагатися не зловживати рослинними оліями у раціоні (а також усіма продуктами, які їх містять у великій кількості: майонез, випічка, фастфуд, чипси, морозиво, торти, пиріжки) та намагатися кілька разів на тиждень їсти морську рибу.