За фасадом популярності ховається інший бік медалі. Журналісти іспанської програми Equipo de Investigación дослідили умови вирощування лосося й з'ясували: багато ферм далекі від ідеалу та не відповідають норвезьким стандартам якості, пише Marca, передає 24 Канал.

Дивіться також 8 найкорисніших овочів та фруктів початку літа, які обовʼязково потрібно додати в раціон

Харчовий технолог Маріо Санчес поділився і перевагами, і недоліками популярної риби. Він зазначив, що лосось – жирна риба з високим вмістом омега-3, які критично важливі для роботи мозку та підтримки загального здоров'я. Але при цьому нагадав про інші, менш популярні риби, які не лише не поступаються, а й перевершують лосося за харчовою цінністю.

Риби, які багаті на омегу

"Анчоуси та сардини містять ще більше омега-3, ніж лосось", – наголосив Санчес.

Варто знати. Ці прибережні риби, які виловлюють недалеко від узбережжя, мають подібний набір корисних властивостей і при цьому коштують майже вдвічі дешевше. Наприклад, у 100 грамах лосося – близько 2,2 грамів омега-3, тоді як у анчоусах чи сардинах – ще більше.

Серед альтернатив експерт також називає скумбрію та ставриду. Вони містять схожі корисні речовини, але їх ціна набагато доступніша – завдяки особливостям вилову та географії походження.

Отже, якщо ви шукаєте здорову рибу з високим вмістом омега-3, не обов'язково платити більше. Ринок пропонує смачні та доступніші варіанти – важливо лише знати, що обирати.