За фасадом популярности скрывается другая сторона медали. Журналисты испанской программы Equipo de Investigación исследовали условия выращивания лосося и выяснили: многие фермы далеки от идеала и не соответствуют норвежским стандартам качества, пишет Marca, передает 24 Канал.

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Пищевой технолог Марио Санчес поделился и преимуществами, и недостатками популярной рыбы. Он отметил, что лосось – жирная рыба с высоким содержанием омега-3, которые критически важны для работы мозга и поддержания общего здоровья. Но при этом напомнил о других, менее популярных рыбах, которые не только не уступают, но и превосходят лосося по пищевой ценности.

Рыбы, которые богаты на омегу

"Анчоусы и сардины содержат еще больше омега-3, чем лосось", – подчеркнул Санчес.

Стоит знать. Эти прибрежные рыбы, которые вылавливают недалеко от побережья, имеют подобный набор полезных свойств и при этом стоят почти вдвое дешевле. Например, в 100 граммах лосося – около 2,2 граммов омега-3, тогда как в анчоусах или сардинах – еще больше.

Среди альтернатив эксперт также называет скумбрию и ставриду. Они содержат похожие полезные вещества, но их цена гораздо доступнее – благодаря особенностям вылова и географии происхождения.

Итак, если вы ищете здоровую рыбу с высоким содержанием омега-3, не обязательно платить больше. Рынок предлагает вкусные и доступные варианты – важно только знать, что выбирать.