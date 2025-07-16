В работе приняли участие почти 162 тысячи человек из 40 стран мира: от Латинской Америки до Европы, от Африки до Азии. Исследователи тщательно сопоставили данные – от давления и веса до уровня образования и политической свободы. Чтобы результаты были сопоставимыми, на подготовку и унификацию ушло три года, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Medicine.

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Главная находка: чем выше в стране уровень образования и чем стабильнее институты демократии, тем медленнее стареют ее граждане. А вот сердечно-сосудистые заболевания, высокое давление и неблагоприятная политическая ситуация заметно ускоряют возрастные изменения.

Образование против старения

Анализируя реальные и "предусмотренные" моделью возрасты участников, ученые вывели новый показатель – биоповеденческий разрыв. Например, если человеку 50 лет, а его организм, по данным исследований, выглядит на 60 – разрыв составляет 10 лет. Такие люди более склонны к ухудшению памяти и снижению работоспособности.

Что позволяет сохранить молодость? На первом месте – образование: оно приносит долгосрочную защиту от преждевременного старения. Также важно оставаться физически активным и сохранять интеллектуальную гибкость – хорошая память и способность к движению имеют заметный омолаживающий эффект.

Где стареют быстрее всего?

В худшем положении оказались Египет и Южная Африка – здесь биоповеденческий разрыв максимальный, а старение идет стремительно. В европейских странах темпы возрастных изменений оказались самыми низкими, Азия и Латинская Америка расположились между двумя полюсами.

Интересный вывод: там, где наблюдается эрозия демократии, где ограничивают свободу слова и политическую конкуренцию, люди стареют быстрее. Также к ускоренному старению приводят низкие доходы, загрязненная окружающая среда и социальное неравенство.

Стресс и здоровье общества

Ученые подчеркивают: дело не только в медицине, но и в атмосфере в обществе. Хронический стресс, вызванный политическими и социальными проблемами, может запускать воспалительные процессы в организме, что и приводит к ускорению старения.

Исследователи признают: четырех лет наблюдений пока недостаточно, чтобы полностью проследить процесс старения, и надеются на расширение мониторинга до 10 – 20 лет. Тем не менее, результаты уже сейчас важны для государственных стратегий: понимая, какие именно факторы влияют на старение в разных странах, можно выработать меры для его замедления.

Интересно, что у части добровольцев организм оказался моложе паспортного возраста. Изучение их особенностей даст ключи к долголетию.