Напруга в плечах – реакція на стрес: як зняти біль

Якщо стрес стає постійним, або повторюється надто часто, м'язова напруга не проходить, навіть після завершення стресової ситуації. Така тривала стрес-реакція в м'язах може стати причиною мігрені, симптомів напруги в голові або плечах, передає 24 Канал з посиланням на healthline.

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Вправи для щоденної практики, які допомагають розслабити шию і плечі:

Розтягнення шиї

Станьте прямо, одну руку покладіть на голову, обережно нахиляйте її до плеча, витягуючи протилежний бік шиї. Утримуйте позу 20 – 30 секунд, повторіть 2 – 3 рази з кожного боку.

Вивільнення шиї

З нахилом голови до грудей і поворотом вправо/вліво затримуйтесь по 30 секунд, виконайте 3 – 5 повторів кожною стороною.

Дитяча поза

Опустіться на коліна, сядьте на п'яти, руки витягніть вперед і витягніть спину. Затримайтесь у позі 60 – 90 секунд, зосередивши увагу на диханні.

Кіт-корова

Переходьте між вигином і прогином спини, синхронізуючи рухи з вдихом та видихом, щоб розтягнути шию, плечі і спину.

"Заправте нитку в голку"

Станьте рачки і проведіть одну руку під тулубом, оберніться вбік, затримайтесь на 20 – 30 секунд. Ця вправа допомагає розвантажити плечі і спину.

Як виконувати вправу "нитка в голку" / Фото Getty Images

Інші способи знизити напругу

Окрім вправ, спробуйте:

Теплі компреси або теплу ванну, щоб розслабити м'язи;

Самомасаж шиї/плечей по декілька хвилин щогодини;

Організуйте робоче місце: комп'ютер має бути на рівні очей, тримайте правильне положення тіла;

Виконувати фізичні вправи регулярно, стерегтися розтягнень і купити зручну подушку для сну;

Масаж, foam rolling;

Знеболювальні або НПЗЗ (якщо біль сильний).

Важливо! Якщо болі не проходять або посилюються, варто звернутися до лікаря для визначення причини і призначення комплексного лікування. Тривожність – не лише психологічний, а й фізичний процес. Щоб зняти м'язову напругу, спробуйте прогулянки, йогу, медитації та усвідомленість.