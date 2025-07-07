Напруга в плечах – реакція на стрес: як зняти біль
Якщо стрес стає постійним, або повторюється надто часто, м'язова напруга не проходить, навіть після завершення стресової ситуації. Така тривала стрес-реакція в м'язах може стати причиною мігрені, симптомів напруги в голові або плечах, передає 24 Канал з посиланням на healthline.
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Вправи для щоденної практики, які допомагають розслабити шию і плечі:
- Розтягнення шиї
Станьте прямо, одну руку покладіть на голову, обережно нахиляйте її до плеча, витягуючи протилежний бік шиї. Утримуйте позу 20 – 30 секунд, повторіть 2 – 3 рази з кожного боку.
- Вивільнення шиї
З нахилом голови до грудей і поворотом вправо/вліво затримуйтесь по 30 секунд, виконайте 3 – 5 повторів кожною стороною.
- Дитяча поза
Опустіться на коліна, сядьте на п'яти, руки витягніть вперед і витягніть спину. Затримайтесь у позі 60 – 90 секунд, зосередивши увагу на диханні.
- Кіт-корова
Переходьте між вигином і прогином спини, синхронізуючи рухи з вдихом та видихом, щоб розтягнути шию, плечі і спину.
- "Заправте нитку в голку"
Станьте рачки і проведіть одну руку під тулубом, оберніться вбік, затримайтесь на 20 – 30 секунд. Ця вправа допомагає розвантажити плечі і спину.
Як виконувати вправу "нитка в голку" / Фото Getty Images
Інші способи знизити напругу
Окрім вправ, спробуйте:
- Теплі компреси або теплу ванну, щоб розслабити м'язи;
- Самомасаж шиї/плечей по декілька хвилин щогодини;
- Організуйте робоче місце: комп'ютер має бути на рівні очей, тримайте правильне положення тіла;
- Виконувати фізичні вправи регулярно, стерегтися розтягнень і купити зручну подушку для сну;
- Масаж, foam rolling;
- Знеболювальні або НПЗЗ (якщо біль сильний).
Важливо! Якщо болі не проходять або посилюються, варто звернутися до лікаря для визначення причини і призначення комплексного лікування. Тривожність – не лише психологічний, а й фізичний процес. Щоб зняти м'язову напругу, спробуйте прогулянки, йогу, медитації та усвідомленість.