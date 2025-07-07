Напряжение в плечах – реакция на стресс: как снять боль
Если стресс становится постоянным, или повторяется слишком часто, мышечное напряжение не проходит, даже после завершения стрессовой ситуации. Такая длительная стресс-реакция в мышцах может стать причиной мигрени, симптомов напряжения в голове или плечах, передает 24 Канал со ссылкой на healthline.
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Упражнения для ежедневной практики, которые помогают расслабить шею и плечи:
- Растяжение шеи
Станьте прямо, одну руку положите на голову, осторожно наклоняйте ее к плечу, вытягивая противоположную сторону шеи. Удерживайте позу 20 – 30 секунд, повторите 2 – 3 раза с каждой стороны.
- Освобождение шеи
С наклоном головы к груди и поворотом вправо/влево задерживайтесь по 30 секунд, выполните 3 – 5 повторов каждой стороной.
- Детская поза
Опуститесь на колени, сядьте на пятки, руки вытяните вперед и вытяните спину. Задержитесь в позе 60 – 90 секунд, сосредоточив внимание на дыхании.
- Кот-корова
Переходите между изгибом и прогибом спины, синхронизируя движения с вдохом и выдохом, чтобы растянуть шею, плечи и спину.
- "Заправьте нитку в иглу"
Станьте на четвереньки и проведите одну руку под туловищем, обернитесь в сторону, задержитесь на 20 – 30 секунд. Это упражнение помогает разгрузить плечи и спину.
Как выполнять упражнение "нить в иглу" / Фото Getty Images
Другие способы снизить напряжение
Кроме упражнений, попробуйте:
- Теплые компрессы или теплую ванну, чтобы расслабить мышцы;
- Самомассаж шеи/плеч по несколько минут каждый час;
- Организуйте рабочее место: компьютер должен быть на уровне глаз, держите правильное положение тела;
- Выполнять физические упражнения регулярно, остерегаться растяжений и купить удобную подушку для сна;
- Массаж, foam rolling;
- Обезболивающие или НПВС (если боль сильная).
Важно! Если боли не проходят или усиливаются, стоит обратиться к врачу для определения причины и назначения комплексного лечения. Тревожность – не только психологический, но и физический процесс. Чтобы снять мышечное напряжение, попробуйте прогулки, йогу, медитации и осознанность.