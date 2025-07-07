Мурашки – с научной точки зрения, это пилоэрекция – непроизвольный ответ организма, связана с активацией симпатической нервной системы, которая запускает режим самозащиты. Когда мозг чувствует угрозу или сильное волнение, мелкие мышцы у основания каждого волоса сокращаются, заставляя волосы становиться дыбом, а на коже появляется "гусиная кожа", пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Мурашки могут возникать на любых участках тела, где растут волосы: на руках, ногах, шее или затылке. Интересно, что эта реакция присуща не только людям: у животных она тоже есть. Например, кошки в момент опасности топорщатся шерсть и выглядят большими, чтобы отпугнуть врага.

Почему возникают мурашки

У людей мурашки чаще всего являются реакцией на холод, но их могут вызвать и другие причины, связанные с эмоциями или работой нервной системы. Среди основных триггеров:

внезапный страх, испуг, шок или гнев,

чувство вдохновения или возбуждения,

сексуальное возбуждение,

эмоциональная реакция на музыку, фильм или вдохновляющую речь.

Интересный факт: исследование 2020 года на мышах доказало, что нервы, которые сокращают мышцы у основания волосяных фолликулов, одновременно стимулируют стволовые клетки, ответственные за рост новых волос.

Муравьи имеют и практическое значение – они помогают телу сохранять тепло. При снижении температуры мышцы вокруг фолликулов сокращаются, слегка приподнимая волосы и закрывая поры, чтобы минимизировать потерю тепла. Этот механизм достались нам в наследство от предков и до сих пор помогает организму адаптироваться к холоду.

Когда мурашки – проблема

Обычно мурашки безвредны и не требуют лечения. Но иногда они могут быть сигналом проблем со здоровьем. Если это ощущение появляется без явной причины или сопровождается другими симптомами – обратите внимание на следующие состояния:

Фолликулярный кератоз – заболевание, при котором волосяные фолликулы закупориваются, кожа становится шероховатой, красной и бугорчатой.

Тревожные расстройства – при постоянной тревожности, генерализованном тревожном расстройстве или панических атаках мурашки и озноб могут возникать регулярно. В таком случае стоит обратиться к психотерапевту.

Абстинентный синдром – после употребления алкоголя, опиоидов, никотина и других веществ кожа может становиться липкой, а эффект мурашек – усиливаться.

Эпилепсия – у некоторых людей приступы сопровождаются мурашками, особенно при височной эпилепсии.

Автономная дисрефлексия – опасное для жизни состояние, которое развивается после травмы спинного мозга и проявляется резким повышением давления и чрезмерной реакцией вегетативной нервной системы.

Если вы заметили, что мурашки возникают часто и без видимых причин, сопровождаются другими неприятными ощущениями или изменениями самочувствия – не откладывайте визит к врачу.