Існує кілька безпечних методів, які допоможуть знизити температуру та полегшити стан, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

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Якщо у вас підвищена температура, але немає можливості прийняти жарознижувальні препарати, спробуйте наступні заходи:

Зніміть зайвий одяг

Багато хто помилково кутається в теплі ковдри та одягає кілька шарів одягу. Це лише підвищує температуру тіла. Зніміть зайве, щоб дати можливість теплу виходити. Якщо руки та ноги залишаються холодними, їх варто зігріти за допомогою масажу, шкарпеток або сухого тепла.

Створіть комфортний мікроклімат у кімнаті

Температура повітря в приміщенні має бути прохолодною, а вологість достатньою. Оптимальна температура – 18-20°C. Якщо почуваєтеся нормально, можна відчинити двері для провітрювання.

Пийте багато води

Зневоднення при лихоманці небезпечне, тому важливо вживати достатньо рідини. Пийте звичайну воду, а не солодкі напої чи компоти, які містять багато цукру.

Обтирання та компреси

Для обтирання використовуйте воду кімнатної температури (ні в якому разі не оцет чи горілку).

Обтирати тіло слід кожні 30 хвилин, використовуючи рушник, змочений у воді. Прохолодні компреси можна прикладати до потилиці та під пахвами. Ефективно чергувати компреси з обтиранням.

Прийміть душ кімнатної температури

Теплий або гарячий душ лише підвищить температуру, тому вода повинна бути не гарячою, а кімнатної температури

Коли збивати температуру

Дітям рекомендується починати знижувати температуру, якщо вона перевищила 38 градусів.

Дорослим – якщо 38,5 градусів або вище.