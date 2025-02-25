Як керівнику подбати про колег, аби в колективі було менше хворих на застуду, грип чи COVID, особливо у холодну пору року, 24 Каналу розповіла лікарка-епідеміологиня Медичного центру Святої Параскеви та експертка Департаменту охорони здоров'я ЛОДА, Оксана Пушкарьова.

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Вакцинація

Найефективнішим захистом від інфекцій, особливо вірусних, які можна профілактувати, є вакцинація. Грип – це та інфекція, від якої потрібно одноразово вакцинуватися щороку протягом всього холодного періоду, коли вірус активно поширюється серед людей. Вакцина не захистить від самого захворювання, вона захищає від його важкого перебігу та ускладнень, оскільки основною небезпекою, яку несе грип, є його наслідки.

Вірус грипу – давно вивчений, в нього є багато підтипів, і науковці постійно працюють над тим, щоб спрогнозувати, який з цих підтипів буде циркулювати в наступному сезоні. Для цього існують спеціальні медичні центри, і в Україні теж, які збирають дані стосовно вірусу та проводять необхідні дослідження.

Оксана Пушкарьова "Далі на основі зібраних з цілого світу результатів ВООЗ рекомендує виробникам вакцини виготовити ефективні для захисту в наступний епідсезон типи вакцини. Так виготовляється вакцина під кожен сезон."

Серед усіх вірусних інфекцій саме грип чи COVID-19 є найважчими за своїми ускладненнями, тому потребують профілактики шляхом вакцинації. Особливо відповідально до вакцинації мають ставитися ті, хто має найбільше ризиків.

Це – діти через перебування в колективі, особи, які часто бувають в публічних місцях, а особливо – люди з певними хронічними захворюваннями, які можуть мати ускладнення через додаткове навантаження на здоров’я. Зрештою, чим більше в суспільстві буде вакцинованих, тим менше вірус буде поширюватися, і тим менше людей буде хворіти.

Медична маска

Якщо ж хтось з колег таки захворів, найправильнішим рішенням буде дистанціювати його від інших для уникнення поширення інфекції. Звичайно, хворому варто насамперед звернутися до лікаря і лікуватися вдома, у виняткових випадках, коли таки треба з якихось причин обов’язково прийти в колектив, слід подбати про те, щоб він не зашкодив іншим.

Тимчасовим та короткостроковим захистом інших людей від захворілого колеги є звичайна медична маска, створена зі спеціального сертифікованого матеріалу. ЇЇ слід носити хворому до зволоження та відразу утилізувати. Якщо ви одягнули, зняли, поклали маску у кишеню, почепили на руку, а потім знов одягнули, весь її ефект втрачається, інфекція з маски поширюється по всіх поверхнях, яких торкається.

Оксана Пушкарьова "Не варто витрачатися на красиві неефективні тканинні маски та дорогі респіратори, останні призначені для медиків, повинні ідеально прилягати до обличчя та використовуватися лише після проходження кількох фіт-тестів."

До прикладу, лікар-інфекціоніст не може носити вуса та бороду саме з тієї причини, що респіратор тоді не міцно прилягатиме до його обличчя. Маска також ефективна при догляді за хворим вдома для мінімізації потрапляння інфекції на здорову слизову.

Антисептики

Відносно корисним є використання в повсякденному житті антисептиків, їхня роль є медичною, вони доречні за умови, коли немає доступу до води та мила.

Людям, які не залучені до надання медичних послуг, краще просто регулярно мити руки милом перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після контакту з хворими, користування громадським транспортом, відвідування місць з великим скупченням людей. Важливо також дотримуватися гігієни чхання та кашлю в лікоть, а не прикриватися долонею, уникати зайвих торкань обличчя.

Провітрювання приміщень

Оксана Пушкарьова "Малоефективними та навіть небезпечними для офісу будуть бактерицидні кварцові лампи. Вони призначені для медичних установ, мають вмикатися за відсутності людей та при відчиненому вікні для циркуляції повітря. Для звичайного офісного приміщення достатнім будуть провітрювання чи вентиляція та вологе прибирання."

Прислухаючись до експерта, можемо зробити висновок, що для захисту колективу від грипу, ковіду та інших ГРВІ, потрібно

заохочувати команду до вакцинації; використовувати антисептик лише за умови відсутності доступу до води та мила; користуватися маскою, але не довше трьох – чотирьох годин; дотримання етикету кашлю – закривати обличчя ліктем, а не долонею; дбати про регулярне провітрювати та вологе прибирання приміщення.

Такі прості звички допоможуть вберегти команду від сезонних захворювань, а також зекономлять час та кошти власника бізнесу.