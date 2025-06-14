Що відомо про новий підвид

Офіційно новий підвид COVID-19 має назву NB.1.8.1, він належить до "сімейства Омікрон", повідомляє IFLScience, передає 24 Канал.

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Симптоми Німбусу:

кашель;

закладеність носа;

головний біль;

втома;

біль у горлі;

лихоманка (не обов'язково);

шлунково-кишкові проблеми, як-от нудота та діарея.

Важливо. Те, як проявляється коронавірус залежить від особливостей організму, а також наявності щеплення. Вакцинація проти COVID-19 все ще ефективна проти нового варіанту "Німбусу".

Особливість "Німбусу"

Однак є одна особливість в тому, як хворіє людина у випадку інфікування цим варіантом вірусу. Медики фіксують часті скарги пацієнтів щодо гострого болю у горлі.

Крім того, вірусологи припустили, що "Німбус" може поширюватися легше, ніж попередні варіанти. Натомість немає підстав вважати, що він спричинятиме важчий перебіг.