Что известно о новом подвиде
Официально новый подвид COVID-19 называется NB.1.8.1, он принадлежит к "семейству Омикрон", сообщает IFLScience, передаёт 24 Канал.
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Симптомы Нимбуса:
- кашель;
- заложенность носа;
- головная боль;
- усталость;
- боль в горле;
- лихорадка (не обязательно);
- желудочно-кишечные проблемы, например тошнота и диарея.
Важно. То, как проявляется коронавирус зависит от особенностей организма, а также наличия прививки. Вакцинация против COVID-19 все еще эффективна против нового варианта "Нимбуса".
Особенность "Нимбуса"
Однако есть одна особенность в том, как болеет человек в случае инфицирования этим вариантом вируса. Медики фиксируют частые жалобы пациентов относительно острой боли в горле.
Кроме того, вирусологи предположили, что "Нимбус" может распространяться легче, чем предыдущие варианты. Зато нет оснований считать, что он будет вызывать более тяжелое течение.