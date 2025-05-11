Об этом говорится в новом генетическом исследовании, опубликованном в журнале Cell, информирует 24 Канал.

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Как возникли вирусы

Ученые проследили эволюцию коронавирусов и обнаружили: и SARS-CoV, і SARS-CoV-2 возникли в результате передачи вируса от летучих мышей к диким млекопитающим, а затем – к человеку. Путь заражения пролегает через тесный контакт животных на рынках, где продавали диких зверей из разных регионов.

"Эти истории почти зеркальные", – отметил соавтор исследования, вирусолог Джонатан Пекар.

Детали исследования

Ученые проанализировали более 250 коронавирусов и десятки родственных вирусов у летучих мышей и млекопитающих. Выяснилось, что в обоих случаях вирусы подверглись финальному "рекомбинированию" в популяциях летучих мышей еще до появления у людей: SARS – около 2001 года, COVID-19 – между 2012 и 2014 годами.

Вирусы возникли в городах, расположенных далеко от естественного ареала летучих мышей, поэтому ученые считают, что их перенесли через торговлю дикими животными.

Когда продаешь дикую фауну в центре мегаполиса – пандемия лишь вопрос времени,

– заявил еще один автор, биолог Майкл Воробей из Университета Аризоны.

Или утечка вируса из лаборатории

Что касается теории утечки из лаборатории в Ухане – доказательств, что вирус там был до пандемии, нет. Несмотря на предположения некоторых спецслужб США, эти утверждения не подтверждены открытыми научными данными. Зато исследователи обнаружили уханьский рынок морепродуктов как возможный источник первых заражений – именно там продавали диких млекопитающих и были собраны образцы вируса с уникальными мутациями.

Ученые также подчеркивают, что рекомбинация коронавирусов у летучих мышей – это постоянный процесс. Так возникают новые варианты, часть которых способна заражать людей. Именно эти "готовые" вирусы могут попасть на городские рынки вместе с животными – и запустить цепь заражений.

Несмотря на это, скептики указывают на отсутствие обнаруженного "промежуточного животного", которое передало вирус человеку. Исследование осложнено тем, что с рынка в Ухане изъяли всех животных еще до начала расследования, а после запрета торговли фермеры уничтожили остатки поголовья.