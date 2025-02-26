Передача нового вируса к человеку возможна, хотя сейчас вероятность этого остается низкой. Однако она может возрасти в случае мутации вируса. Недавнее исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Cell, акцентирует на угрозе коронавирусов – семейства вирусов, ответственного за пандемию COVID-19, передает 24 Канал.

Также на тему Что делать, когда нет времени болеть простудой, грипп или коронавирус: советы эпидемиологини

Новый коронавирус HKU5-CoV-2

Новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, нашли у летучих мышей вида Pipistrelle. Он связан с HKU5-CoV, обнаруженным в Гонконге в 2006 году. В лабораторных условиях HKU5-CoV-2 продемонстрировал способность инфицировать клетки млекопитающих, в частности человеческие, используя рецептор ACE2 – тот самый, через который проникает SARS-CoV-2 (вирус, вызвавший COVID-19).

ACE2 – это белок на поверхности клеток, который служит своеобразным "замком" что вирус "взламывает". Хотя HKU5-CoV-2 эффективно взаимодействует с человеческим ACE2, другие его характеристики пока не указывают на легкое заражение людей.

Насколько опасен вирус HKU5-CoV-2

Коронавирусы способны инфицировать как млекопитающих, так и птиц. Из семи известных человеку коронавирусов четыре вызывают обычную простуду, SARS вызвал эпидемию в начале 2000, MERS передается от верблюдов, а SARS-CoV-2 унес более 20 миллионов жизней с 2019 года. HKU5-CoV-2 ближе к MERS, и антитела против SARS-CoV-2 не обеспечивают достаточной защиты от него.

HKU5-CoV-2 способен инфицировать широкий спектр млекопитающих, но пока не готов легко передаваться человеку. Это демонстрирует, что вирусы в природе представляют потенциальную угрозу, даже если далеко не все они становятся причиной пандемий. На данный момент случаев заражения людей этим вирусом не зафиксировано, но возможность его передачи сохраняется, а мутации могут сделать его более опасным.

Несмотря на наличие факторов, затрудняющих адаптацию вируса к человеку, риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не стоит преувеличивать,

– отмечают авторы исследования.

Ученые отмечают важность мониторинга вирусов у животных, чтобы быть готовыми к потенциальным вспышкам, независимо от того, будет ли это коронавирус, или другой патоген.