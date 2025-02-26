Передача нового вірусу до людини можлива, хоча зараз ймовірність цього залишається низькою. Однак вона може зрости у випадку мутації вірусу. Нещодавнє дослідження, опубліковане у журналі Cell, акцентує на загрозі коронавірусів – сімейства вірусів, відповідального за пандемію COVID-19, передає 24 Канал.

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Новий коронавірус HKU5-CoV-2

Новий вірус, що отримав назву HKU5-CoV-2, знайшли у летючих мишей виду Pipistrelle. Він пов’язаний із HKU5-CoV, виявленим у Гонконзі у 2006 році. У лабораторних умовах HKU5-CoV-2 продемонстрував здатність інфікувати клітини ссавців, зокрема людські, використовуючи рецептор ACE2 – той самий, через який проникає SARS-CoV-2 (вірус, що спричинив COVID-19).

ACE2 – це білок на поверхні клітин, який слугує своєрідним "замком" що вірус "зламує". Хоча HKU5-CoV-2 ефективно взаємодіє з людським ACE2, інші його характеристики поки не вказують на легке зараження людей.

Наскільки небезпечний вірус HKU5-CoV-2

Коронавіруси здатні інфікувати як ссавців, так і птахів. Із семи відомих людині коронавірусів чотири викликають звичайну застуду, SARS спричинив епідемію на початку 2000, MERS передається від верблюдів, а SARS-CoV-2 забрав понад 20 мільйонів життів із 2019 року. HKU5-CoV-2 ближчий до MERS, і антитіла проти SARS-CoV-2 не забезпечують достатнього захисту від нього.

HKU5-CoV-2 здатний інфікувати широкий спектр ссавців, але поки що не готовий легко передаватися людині. Це демонструє, що віруси в природі становлять потенційну загрозу, навіть якщо далеко не всі вони стають причиною пандемій. На цей момент випадків зараження людей цим вірусом не зафіксовано, але можливість його передачі зберігається, а мутації можуть зробити його більш небезпечним.

Попри наявність факторів, що ускладнюють адаптацію вірусу до людини, ризик появи HKU5-CoV-2 у людській популяції не варто перебільшувати,

– зазначають автори дослідження.

Науковці наголошують на важливості моніторингу вірусів у тварин, щоб бути готовими до потенційних спалахів, незалежно від того, чи це буде коронавірус, чи інший патоген.