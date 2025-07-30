Препарат буде доступний у ЄС?

Його вводять лише двічі на рік, і він забезпечує захист від вірусу на 6 місяців. Очікується, що після затвердження Єврокомісією препарат стане доступним у 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні, передає 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про препарт?

Ленкапавір (торгова назва – Yeztuo) – це інноваційний противірусний засіб, що належить до нового класу препаратів – інгібіторів капсидів ВІЛ. Він діє не так, як більшість наявних ліків, і його можна вводити лише раз на 6 місяців, що значно спрощує лікування для пацієнтів.

Ленакапавір вже застосовується для лікування людей із ВІЛ, а тепер науковці підтвердили його ефективність і для запобігання інфікуванню.

Препарат рекомендується до застосування у дорослих із резистентними формами ВІЛ, коли попереднє лікування виявилося неефективним. Його використовуватимуть у комбінації з іншими антиретровірусними засобами.

Важливо. За даними досліджень, препарат майже на 100% зупиняє передачу вірусу як серед чоловіків, так і серед жінок. Ленкапавір демонструє високу ефективність у зниженні вірусного навантаження навіть у складних випадках, коли інші методи не давали результату.

Очікується, що впровадження Ленкапавіру змінить підхід до терапії ВІЛ, особливо для тих пацієнтів, які стикаються з численними побічними ефектами чи мають стійкість до інших препаратів.

Препарат має схвалення FDA та ВООЗ У червні цього року американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) також схвалило використання ленакапавіру для профілактики ВІЛ. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує країнам додати його до переліку доступних засобів для людей із підвищеним ризиком зараження.

Чому це дійсно важливо?

Виконавча директорка UNAIDS Вінні Б'яніма заявила, що новий препарат "може змінити траєкторію епідемії", якщо буде справді доступним усім, хто цього потребує.

Однак експерти попередили і про потенційну проблему – обмежену доступність ліків. Виробник Gilead вже погодивя на продаж дешевших генеричних версій у 120 країнах із високими рівнями захворюваності, переважно в Африці, Азії та Карибському регіоні. Проте з цього переліку виключена майже вся Латинська Америка, де кількість нових випадків ВІЛ активно зростає. Це може стати серйозною перешкодою для глобального контролю над епідемією.