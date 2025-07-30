Препарат будет доступен в ЕС?

Его вводят только дважды в год, и он обеспечивает защиту от вируса на 6 месяцев. Ожидается, что после утверждения Еврокомиссией препарат станет доступным в 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о препарте?

Ленкапавир (торговое название – Yeztuo) – это инновационное противовирусное средство, принадлежащее к новому классу препаратов – ингибиторов капсидов ВИЧ. Он действует не так, как большинство имеющихся лекарств, и его можно вводить только раз в 6 месяцев, что значительно упрощает лечение для пациентов.

Ленакапавир уже применяется для лечения людей с ВИЧ, а теперь ученые подтвердили его эффективность и для предотвращения инфицирования.

Препарат рекомендуется к применению у взрослых с резистентными формами ВИЧ, когда предыдущее лечение оказалось неэффективным. Его будут использовать в комбинации с другими антиретровирусными средствами.

Важно. По данным исследований, препарат почти на 100% останавливает передачу вируса как среди мужчин, так и среди женщин. Ленкапавир демонстрирует высокую эффективность в снижении вирусной нагрузки даже в сложных случаях, когда другие методы не давали результата.

Ожидается, что внедрение Ленкапавира изменит подход к терапии ВИЧ, особенно для тех пациентов, которые сталкиваются с многочисленными побочными эффектами или имеют устойчивость к другим препаратам.

Препарат имеет одобрение FDA и ВОЗ В июне этого года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) также одобрило использование ленакапавира для профилактики ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам добавить его в перечень доступных средств для людей с повышенным риском заражения.

Почему это действительно важно?

Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима заявила, что новый препарат "может изменить траекторию эпидемии", если будет действительно доступным всем, кто в этом нуждается.

Однако эксперты предупредили и о потенциальной проблеме – ограниченную доступность лекарств. Производитель Gilead уже согласился на продажу более дешевых генерических версий в 120 странах с высокими уровнями заболеваемости, преимущественно в Африке, Азии и Карибском регионе. Однако из этого перечня исключена почти вся Латинская Америка, где количество новых случаев ВИЧ активно растет. Это может стать серьезным препятствием для глобального контроля над эпидемией.