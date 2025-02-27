Существует несколько безопасных методов, которые помогут снизить температуру и облегчить состояние, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины ( Минздрав ).

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Если у вас повышенная температура, но нет возможности принять жаропонижающие препараты, попробуйте следующие мероприятия:

Снимите лишнюю одежду

Многие ошибочно кутаются в теплые одеяла и одевают несколько слоев одежды. Это только увеличивает температуру тела. Снимите лишнее, чтобы дать возможность теплу выходить. Если руки и ноги остаются холодными, их следует согреть с помощью массажа, носков или сухого тепла.

Создайте комфортный микроклимат в комнате

Температура воздуха в помещении должна быть прохладной, а влажность достаточной. Оптимальная температура– Ночью 18-20°C. Если чувствуете себя нормально, можно открыть дверь для проветривания.

Пейте много воды

Обезвоживание при лихорадке опасно, поэтому важно употреблять достаточно жидкости. Пейте обычную воду, а не сладкие напитки или компоты, содержащие много сахара.

Обтирание и компрессы

Для обтирания используйте воду комнатной температуры (ни в коем случае не уксус или водку).

Обтирать тело следует каждые 30 минут, используя полотенце, смоченный в воде. Прохладные компрессы можно прикладывать к затылку и подмышками. Эффективно чередовать компрессы с обтиркой.

Примите душ комнатной температуры

Теплый или горячий душ только повысит температуру, поэтому вода должна быть не горячей, а комнатной температуры

Когда сбивать температуру

Детям рекомендуется начинать снижать температуру, если она превысила 38 градусов.

Взрослым– если 38, 5 градусов или выше.