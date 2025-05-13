Дослідники з Чиказького університету вивчали, як різні дієти впливають на відновлення мікробіому кишківника після агресивного лікування антибіотиками, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Нове дослідження мікробіому кишківника

В експерименті одну групу мишей годували їжею, характерною для так званої "західної" дієти – з високим вмістом жирів і мінімальною кількістю клітковини. Інша група отримувала їжу, багату на рослинну клітковину й з низьким вмістом жирів, що нагадувало середземноморську дієту.

Обидві групи пройшли курс антибіотиків, а для відновлення їхнього мікробіому використовувалась трансплантація мікробів із фекалій: корисні бактерії з випорожнень мишей, які не отримували антибіотики, пересаджувалися у кишківник піддослідних тварин.

Дієта значно пришвидшує відновлення мікробіому

Результати показали, що у мишей, які харчувалися збалансовано й отримували багато клітковини, мікрофлора кишківника відновлювалася набагато ефективніше – успішно формувалися різноманітні корисні бактерії.

Натомість у гризунів на західній дієті спроби трансплантації не дали бажаного ефекту: мікробіом практично не відновився, а самі миші стали більш вразливими до зараження сальмонелою.

Дослідники зробили висновок: якщо раціон спочатку бідний на клітковину та багатий на жири, навіть пересадка мікробів не допоможе відновити здорову флору кишківника. Хоча експерименти проводилися на мишах, експерти в галузі гастроентерології вважають, що ці результати можуть бути корисними і для людей, особливо під час відновлення після серйозних медичних процедур і приймання потужних антибіотиків.

Окрім відновлення кишкового мікробіому, споживання рослинних продуктів сприяє зниженню біологічного віку, нормалізації рівня "поганого" холестерину, підтриманню здоров’я серця та стимулюванню мозкової активності.