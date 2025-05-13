Исследователи из Чикагского университета изучали, как различные диеты влияют на восстановление микробиома кишечника после агрессивного лечения антибиотиками, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Новое исследование микробиома кишечника

В эксперименте одну группу мышей кормили пищей, характерной для так называемой "западной" диеты – с высоким содержанием жиров и минимальным количеством клетчатки. Другая группа получала пищу, богатую растительной клетчаткой и с низким содержанием жиров, что напоминало средиземноморскую диету.

Обе группы прошли курс антибиотиков, а для восстановления их микробиома использовалась трансплантация микробов из фекалий: полезные бактерии из испражнений мышей, которые не получали антибиотики, пересаживались в кишечник подопытных животных.

Диета значительно ускоряет восстановление микробиома

Результаты показали, что у мышей, которые питались сбалансировано и получали много клетчатки, микрофлора кишечника восстанавливалась гораздо эффективнее – успешно формировались различные полезные бактерии.

Зато у грызунов на западной диете попытки трансплантации не дали желаемого эффекта: микробиом практически не восстановился, а сами мыши стали более уязвимыми к заражению сальмонеллой.

Исследователи сделали вывод: если рацион изначально беден клетчаткой и богат жирами, даже пересадка микробов не поможет восстановить здоровую флору кишечника. Хотя эксперименты проводились на мышах, эксперты в области гастроэнтерологии считают, что эти результаты могут быть полезными и для людей, особенно во время восстановления после серьезных медицинских процедур и приема мощных антибиотиков.

Помимо восстановления кишечного микробиома, потребление растительных продуктов способствует снижению биологического возраста, нормализации уровня "плохого" холестерина, поддержанию здоровья сердца и стимулированию мозговой активности.