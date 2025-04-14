Алерголог Роберт Спортер радить розпилювати спрей під невеликим кутом у напрямку до ока, а не на перегородку, розташовану посередині носа, повідомляє 24 Канал з посиланням New York Post.

Також на тему Чому виникає харчова алергія: вчені знайшли неочевидну причину

Як правильно використовувати назальні спреї

Важливо, щоб препарат потрапляв на носові раковини – м’які структури, які розміщуються з боків носового проходу. Саме там розташовані запалені тканини, які потрібно лікувати,

– пояснює експерт.

За словами лікаря, нанесення спрею на носову перегородку майже не приносить ефекту в полегшенні симптомів алергії. Ба більше, це може викликати неприємні побічні ефекти. Через велику кількість кровоносних судин у цій зоні можливі кровотечі під час використання стероїдних спреїв або сухість при застосуванні антигістамінних препаратів.

"Не варто робити надто глибокий вдих або різкі рухи під час розпилення. Це тільки спричинить потрапляння препарату в горло, де він не буде ефективним. Важливо, щоб ліки залишилися в носі", – зазначив лікар.

Для зручнішого використання можна трохи відтягнути щоку вбік, щоб розширити носовий прохід. Також лікар рекомендує обережно застосовувати швидкодіючі протинабрякові засоби, такі як оксиметазолін або фенілефрин.

Ці препарати ефективні в короткостроковій перспективі, але при тривалому використанні можуть викликати звикання, що призводить до серйозніших проблем.