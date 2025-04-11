Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Laryngoscope, періоди активності пилку стали довшими, а його концентрація значно зросла, що призвело до помітного збільшення випадків алергічного риніту (сінної лихоманки), передає 24 Канал.

Також на тему Постійно закладений ніс: причини, та як побороти хронічний нежить

Пилок приносить більше проблем для алергіків

У рамках аналізу 30 наукових робіт, котрі охоплюють 23 роки, дослідники дійшли таких висновків:

16 досліджень підтвердили, що через глобальне потепління сезони пилку подовжилися, а його кількість збільшилася. Наприклад, у США прогнозується, що до 2100 року викиди пилку можуть зрости на 16 –40%, а сезон його активності триватиме приблизно на 19 днів довше.

4 дослідження зафіксували збільшення кількості звернень за медичною допомогою через алергію, особливо серед соціально незахищених верств населення.

2 роботи підкреслюють необхідність підвищення обізнаності лікарів щодо ризиків, пов’язаних зі зміною клімату.

Як клімат впливає на збільшення пилку

Підвищення температури та концентрації вуглекислого газу (CO₂) прискорює ріст рослин і продовжує їхній період цвітіння. Наприклад, амброзія, яка є одним із головних алергенів, при підвищенні температури на 2 градуси здатна виробляти на 60% більше пилку. До того ж CO₂ діє як добриво, стимулюючи ріст рослин й збільшуючи кількість виділених алергенів.

Алергічний риніт – це не просто нежить. Він може стати причиною астми, порушень сну та зниження працездатності. Особливо важко дітям і людям з ослабленим імунітетом.

Багато лікарів уже стикаються з наслідками кліматичних змін. Якщо амброзія цвіте до листопада, осінь перестає бути порятунком для алергіків,

– підкреслила Аліша Р. Першад, авторка дослідження.

Кожен зайвий тиждень сезону пилку збільшує кількість нових пацієнтів з алергічними захворюваннями. Зміни клімату розвиваються швидше, ніж здатність системи охорони здоров’я адаптуватися. Пилок став своєрідним символом кліматичної кризи.

Без значного скорочення викидів вуглекислого газу та модернізації системи охорони здоров’я сезон алергій ризикує перетворитися на постійне випробування для мільйонів людей.