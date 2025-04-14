Аллерголог Роберт Спортер советует распылять спрей под небольшим углом по направлению к глазу, а не на перегородку, расположенную посередине носа, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Как правильно использовать назальные спреи

Важно, чтобы препарат попадал на носовые раковины – мягкие структуры, которые размещаются по бокам носового прохода. Именно там расположены воспаленные ткани, которые нужно лечить,

– объясняет эксперт.

По словам врача, нанесение спрея на носовую перегородку почти не приносит эффекта в облегчении симптомов аллергии. Более того, это может вызвать неприятные побочные эффекты. Из-за большого количества кровеносных сосудов в этой зоне возможны кровотечения при использовании стероидных спреев или сухость при применении антигистаминных препаратов.

"Не стоит делать слишком глубокий вдох или резкие движения во время распыления. Это только повлечет попадание препарата в горло, где он не будет эффективным. Важно, чтобы лекарство осталось в носу", – отметил врач.

Для более удобного использования можно немного оттянуть щеку в сторону, чтобы расширить носовой проход. Также врач рекомендует осторожно применять быстродействующие противоотечные средства, такие как оксиметазолин или фенилэфрин.

Эти препараты эффективны в краткосрочной перспективе, но при длительном использовании могут вызвать привыкание, что приводит к более серьезным проблемам.