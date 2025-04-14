Ученые установили интересную связь между состоянием кожи и функционированием желудочно-кишечного тракта, особенно в контексте пищевой аллергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Immunology.

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Например, у детей с экземой риск развития пищевой аллергии выше среднего показателя. Исследователи из Йельской медицинской школы выдвинули новую гипотезу: повреждения кожи могут способствовать появлению пищевой аллергии.

Новое исследование пищевой аллергии

В эксперименте на мышах было обнаружено, что попадание новых пищевых белков в кишечник на фоне повреждения кожи (например, порезов или ожогов ультрафиолетом) вызывало аллергическую реакцию. Примечательно, что аллергия возникала исключительно на те продукты, которые ранее не были в рационе мышей, и это происходило в течение нескольких часов после травмы кожи.

Ученые исследовали различные типы повреждений кожи у мышей, которых кормили альбуминами (белками яичного белка). Аллергия развивалась независимо от типа травмы, даже если не было прямого контакта кожи с белком.

Пищевая аллергия связана с повреждением кожи

Кроме того, были обнаружены специфические цитокины - молекулы, играющие ключевую роль в работе иммунной системы. Исследователи предполагают, что определенные иммунные клетки координируют сигналы между кожей и кишечником, что усиливает связь между этими органами.

Уход за кожей – это не просто устранение видимых повреждений, но и профилактика системных заболеваний,

– отмечает одна из авторов исследования, доктор медицины Анна Эйзенштейн, доцент дерматологии.

Хотя результаты исследования пока не меняют подходы к лечению пищевой аллергии у людей, они подчеркивают важность ухода за кожей. Ведь повреждения кожи связаны не только с аллергиями: экзема может способствовать развитию воспалительных заболеваний кишечника и ревматоидного артрита, а псориаз повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.