Дискусії щодо впливу алкоголю на здоров’я давно не вщухають: одні дослідження говорять про можливу користь помірного його споживання, інші категорично стверджують — навіть мінімальні дози шкідливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Однак дослідження, що базується на аналізі понад 36 000 МРТ-знімків, пролило світло на це питання. Науковці з Університету Пенсильванії довели, що вживання навіть однієї-двох одиниць алкоголю на день (наприклад, келиха вина чи банки пива) призводить до значного зменшення об’єму мозку, а регулярність споживання лише посилює цей ефект.

Як алкоголь впливає на мозок

Раніше вже було доведено, що хронічний алкоголізм призводить до руйнування нейронних зв’язків та змін у структурі мозку. Однак нове дослідження зосередилося на помірному споживанні спиртного. Результати такі:

1 одиниця алкоголю на день (наприклад, половина банки пива) еквівалентна шести місяцям старіння мозку.

2 одиниці на день (келих вина або банка пива) відповідають двом рокам вікових змін.

3 одиниці на день (півтори банки пива) прискорюють старіння мозку на 3,5 року.

4 одиниці і більше (дві банки пива) викликають зміни, еквівалентні 10 рокам старіння.

Ці зміни найбільше впливають на лобову кору, гіпокамп та мозочок – ділянки мозку, що відповідають за пам’ять, когнітивні здібності та координацію.

Чому вплив алкоголю стає сильнішим

Дослідження показало, що шкода, яку алкоголь завдає мозку, має нелінійний характер: кожна наступна доза чинить дедалі важчий вплив.

Кожна додаткова доза алкоголю руйнує мозок сильніше, ніж попередня. Навіть відмова від однієї зайвої порції на день може уповільнити процеси старіння мозку,

– зазначає один з авторів дослідження Ремі Дев’є.

Хоча дослідження розглядало лише середні показники споживання, науковці планують вивчити вплив нерегулярного вживання спиртного, наприклад, при щоденній малій дозі або її концентрованому споживанні у вихідні. Передбачається, що запійне споживання алкоголю може бути ще шкідливішим, але це питання потребує додаткового вивчення.