Дослідники наголошують, що використання алкоголю як засобу для подолання психологічних проблем лише погіршує ситуацію, особливо за умов відсутності можливості отримати професійну допомогу. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі SSM – Mental Health, повідомляє 24 Канал.

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Що стало причиною зловживання алкоголем

Науковці провели серію інтерв’ю з 25 чоловіками, які постраждали від війни та мали проблеми зі зловживанням алкоголем. У дослідженні також взяли участь їхні рідні та соціальні працівники. Оскільки більшість даних збирали ще до початку повномасштабної війни, вибірка респондентів, які зазнали серйозного впливу конфлікту, була обмеженою. Проте науковці припускають, що сьогодні ситуація може бути значно гіршою.

Один із ключових висновків дослідження полягає в тому, що проблема вживання алкоголю існувала в Україні ще до початку російської агресії у 2014 році, оскільки алкоголь сприймався як прийнятний спосіб зняття стресу.

Війна ще більше загострила психологічні травми, такі як посттравматичний стресовий розлад і депресія, що призвело до збільшення частоти зловживання алкоголем. Серед інших причин – деморалізація, відсутність соціальної підтримки та економічні труднощі.

Цікаво, що родичі чоловіків, які зловживали алкоголем, назвали також генетичну схильність і навіть віру в магію серед можливих факторів.

Як можна боротися зі зловживанням алкоголем

Дослідники визначили кілька важливих чинників, які можуть допомогти подолати проблему. Зокрема, 60% опитаних чоловіків відзначили, що участь у значущих активностях, наприклад, турбота про інших, додає сенсу в життя і відволікає від алкоголю. Інші важливі фактори включають наявність соціальної підтримки, усвідомлення шкідливих наслідків алкоголю та розвиток самоконтролю.