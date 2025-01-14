Вчені провели спостереження за більш ніж 27 500 людьми протягом 14 років, аналізуючи їхні звички в споживанні алкоголю та стан здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Нове дослідження споживання алкоголю

Результати показали, що серед пенсіонерів спостерігалося більше ознак депресії в порівнянні з людьми, які ще працюють.

Важливо! Хоча деякі дослідження підкреслюють можливі позитивні аспекти вживання алкоголю, не слід забувати про його негативний вплив на здоров'я.

Однак було виявлено, що ті пенсіонери, які вживали алкоголь у помірних кількостях, мали менше симптомів депресії в порівнянні з тими, хто зловживав спиртним або повністю утримувався від нього. Помірне вживання визначалося від одного до трьох бокалів на день для жінок і від одного до чотирьох для чоловіків.

З іншого боку, зловживанням вважалося "споживання чотирьох і більше напоїв на день для жінок і п'яти і більше для чоловіків".

Алкоголь приносить користь пенсіонерам

Автори дослідження зазначили, що помірне вживання алкоголю може бути пов'язане з меншою вираженістю депресивних симптомів, оскільки алкоголь сприяє покращенню настрою через соціалізацію. Однак, вони підкреслили, що не рекомендують робити регулярне вживання алкоголю способом справитися з виходом на пенсію.

Вживання алкоголю збільшує ймовірність падінь та інших травм, а також може призвести до залежності та погіршення здоров'я, що зазвичай з ним пов'язане. Безумовно, для деяких людей перехід до життя на пенсії може бути складним, але звертатися до алкоголю – не найкращий спосіб впоратися з цим,

– зазначила докторка Антонія Діас-Вальдес.

В цілому, на думку авторів, вкрай важливо надавати підтримку людям після виходу на пенсію, щоб запобігти зловживанню алкоголем і допомогти їм адаптуватися до змін у житті.