Исследователи отмечают, что использование алкоголя как средства для преодоления психологических проблем только ухудшает ситуацию, особенно в условиях отсутствия возможности получить профессиональную помощь. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале SSM – Mental Health, сообщает 24 Канал.

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Что стало причиной злоупотребления алкоголем

Ученые провели серию интервью с 25 мужчинами, которые пострадали от войны и имели проблемы со злоупотреблением алкоголем. В исследовании также приняли участие их родные и социальные работники. Поскольку большинство данных собирали еще до начала полномасштабной войны, выборка респондентов, которые подверглись серьезному воздействию конфликта, была ограниченной. Однако ученые предполагают, что сегодня ситуация может быть значительно хуже.

Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что проблема употребления алкоголя существовала в Украине еще до начала российской агрессии в 2014 году, поскольку алкоголь воспринимался как приемлемый способ снятия стресса.

Война еще больше обострила психологические травмы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, что привело к увеличению частоты злоупотребления алкоголем. Среди других причин – деморализация, отсутствие социальной поддержки и экономические трудности.

Интересно, что родственники мужчин, которые злоупотребляли алкоголем, назвали также генетическую предрасположенность и даже веру в магию среди возможных факторов.

Как можно бороться со злоупотреблением алкоголем

Исследователи определили несколько важных факторов, которые могут помочь преодолеть проблему. В частности, 60% опрошенных мужчин отметили, что участие в значимых активностях, например, забота о других, добавляет смысла в жизнь и отвлекает от алкоголя. Другие важные факторы включают наличие социальной поддержки, осознание вредных последствий алкоголя и развитие самоконтроля.