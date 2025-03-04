Дискуссии о влиянии алкоголя на здоровье давно не утихают: одни исследования говорят о возможной пользе умеренного его потребления, другие категорически утверждают - даже минимальные дозы вредны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

Также на тему Как война повлияла на потребление алкоголя в Украине

Однако исследование, базирующееся на анализе более 36 000 МРТ-снимков, пролило свет на этот вопрос. Ученые из Университета Пенсильвании доказали, что употребление даже одной-двух единиц алкоголя в день (например, бокала вина или банки пива) приводит к значительному уменьшению объема мозга, а регулярность потребления только усиливает этот эффект.

Как алкоголь влияет на мозг

Ранее уже было доказано, что хронический алкоголизм приводит к разрушению нейронных связей и изменений в структуре мозга. Однако новое исследование сосредоточилось на умеренном потреблении спиртного. Результаты таковы:

1 единица алкоголя в день (например, половина банки пива) эквивалентна шести месяцам старения мозга.

2 единицы в день (бокал вина или банка пива) соответствуют двум годам возрастных изменений.

3 единицы в день (полторы банки пива) ускоряют старение мозга на 3,5 года.

4 единицы и более (две банки пива) вызывают изменения, эквивалентные 10 годам старения.

Эти изменения больше всего влияют на лобную кору, гиппокамп и мозжечок – участки мозга, отвечающие за память, когнитивные способности и координацию.

Почему влияние алкоголя становится сильнее

Исследование показало, что вред, который алкоголь наносит мозгу, имеет нелинейный характер: каждая следующая доза оказывает все более тяжелое влияние.

Каждая дополнительная доза алкоголя разрушает мозг сильнее, чем предыдущая. Даже отказ от одной лишней порции в день может замедлить процессы старения мозга,

– отмечает один из авторов исследования Реми Девье.

Хотя исследование рассматривало только средние показатели потребления, ученые планируют изучить влияние нерегулярного употребления спиртного, например, при ежедневной малой дозе или ее концентрированном потреблении в выходные. Предполагается, что запойное потребление алкоголя может быть еще вреднее, но этот вопрос требует дополнительного изучения.