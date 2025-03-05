Ученые опубликовали в журнале Computers in Human Behavior результаты исследования, которые доказывают: даже кратковременное ограничение использования смартфона влияет на зоны мозга, отвечающие за вознаграждение и зависимость, информирует 24 Канал.

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Как проходил эксперимент

Исследование охватило 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые активно пользуются смартфонами. Перед началом эксперимента все участники прошли тесты на уровень психологической и социальной зависимости от гаджетов и видеоигр, а также на возможные психические расстройства.

Затем они заполнили анкеты, которые анализировали их настроение, уровень привычки к смартфону и желание пользоваться им.

В течение следующих 72 часов участники должны были минимизировать использование смартфонов – только для основных нужд.

После этого их мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), демонстрируя им три типа изображений:

нейтральные сцены (например, пейзажи или корабли);

включенные смартфоны;

выключенные смартфоны.

Что изменилось в мозге

Сканирование выявило существенные изменения в участках мозга, отвечающих за выработку дофамина и серотонина – нейромедиаторов, которые влияют на эмоции, настроение и даже формирование зависимостей.

Реакция мозга на отказ от смартфонов была похожа на симптомы "ломки", которые возникают у людей, прекращающих употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества,

– отметили ученые.

Что интересно, подобные изменения наблюдали не только у тех, кто склонен к чрезмерному использованию смартфонов, но и у обычных пользователей. Это подтверждает, что даже умеренное пользование гаджетами может влиять на мозг и эмоциональное состояние.

Может ли быть смартфон зависимостью

Ученые продолжают дискуссию о том, можно ли считать чрезмерное использование смартфонов настоящей зависимостью. Несмотря на то, что психологические тесты включают этот термин, некоторые исследователи считают, что он слишком упрощает сложный феномен влияния технологий на психику.

В то же время результаты эксперимента доказывают, что ограничение смартфонного времени действительно меняет работу мозга. Поэтому, это является еще одним аргументом в пользу цифрового детокса, который становится все более популярным в мире.