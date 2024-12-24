Історично до появи туалетного паперу анус очищали за допомогою різних засобів: води, листя, трав, каменів, кукурудзяних початків, шкір тварин, паличок, снігу, мушель і навіть рук, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Якщо правильно використовувати воду

Найбезпечніший спосіб – мити анус у напрямку до спини, щоб уникнути ризику занесення бактерій, таких як кишкова паличка, у вагіну та сечовивідні шляхи. Це особливо важливо для жінок, але й чоловікам варто дотримуватися цього правила, щоб не забруднювати область промежини та статеві органи.

Потрібно уникати миття руками, оскільки це може призвести до повторюваних інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок. Це пов'язано з тим, що руки можуть стикатися не лише з анальною областю, але й з вульвою. Чоловікам також рекомендується уникати дотиків до статевих органів після контакту з анусом.

При використанні біде або гігієнічного душу важливо звернути увагу на тиск, кут і температуру води, щоб уникнути потрапляння води всередину ануса або вагіни і не травмувати тканини. Після миття потрібно м’яко промокнути шкіру рушником, намагаючись не терти, щоб не викликати подразнення.

Деякі біде мають функцію сушки. Тут важливо підібрати комфортну температуру і не використовувати функцію занадто довго (зазвичай 1 – 3 хвилин буде достатньо), а також уникати її застосування якщо є дискомфорт.

При використанні біде або душу важливо дотримуватись інструкції з експлуатації та регулярно очищати пристрій за допомогою води та мила, щоб не заразитися інфекцією. Для цього краще не використовувати агресивні хімічні засоби.

Як використовувати туалетний папір

Якщо вам більше подобається використовувати туалетний папір, то краще витирати анус у напрямку до спини – спереду назад, щоб не перенести патогени з ануса у вагіну або уретру. Це особливо важливо для жінок, оскільки анальний отвір розташоване близько до входу у вагіну та уретру. Чоловікам також варто дотримуватися цього правила, щоб мінімізувати ризик забруднення проміжності та статевих органів.

Промакання ануса папером або миття водою є кращим, ніж витирання. Це знижує ризик подразнення, травм і інфекцій. Не забувайте ретельно мити руки після туалету не менше 20 секунд, щоб уникнути інфекцій.

Що стосується сечовипускання, то найкраще просто промити область теплою водою, рухаючись спереду назад, і лише зовні (можна з використанням м’якого мила з pH від 4,2 до 5,6). Якщо ви обираєте туалетний папір через зручність, це цілком допустимо.