Дослідження, проведене вченими з Університету Ексетера у Великобританії, показало, що у людей з легкими когнітивними порушеннями покращуються робоча пам'ять, виконавчі функції та зорова увага, якщо в роті переважають бактерії роду Neisseria, повідомляє 24 Канал з посиланням ScienceAlert.

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Бактерії в роті впливають на мозок

У вибірці були 55 осіб, 33 з яких мали легкі когнітивні розлади. Навіть серед учасників, які не страждали на когнітивні проблеми, переважання Neisseria в ротовій мікрофлорі покращувало показники робочої пам'яті.

Отримані результати узгоджуються з останніми дослідженнями, які вказують на те, що причиною деменції можуть бути бактерії в ротовій порожнині. В останні роки поганий стан ротової порожнини став розглядатися як важливий фактор ризику когнітивних порушень. Вчені навіть виявили бактерії, пов'язані з захворюваннями ясен, у мозку людей, які померли від хвороби Альцгеймера.

Чому існує такий звʼязок

Проте не всі мікроби ротової порожнини шкодять мозку. Як і у випадку з кишковою флорою, важливий баланс мікробіому. Рід Neisseria включає понад двадцять видів бактерій, багато з яких безпечні. Останні дослідження показали, що ці бактерії допомагають знизити артеріальний тиск, перетворюючи нітрати з овочів на оксид азоту.

Оксид азоту – це важлива сигнальна молекула, яка захищає від захворювань ясен і допомагає контролювати артеріальний тиск. Деякі нейробіологи вважають, що оксид азоту може захищати центральну нервову систему, покращуючи нейропластичність і ефективність нейронних сигналів. Цікаво, що у людей з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера часто виникають проблеми з природним виробленням оксиду азоту.

Як збільшити кількість корисних бактерій

У останньому дослідженні автори виявили, що у багатьох учасників з легкими когнітивними порушеннями та генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера в мікробіомах ротової порожнини переважали бактерії роду Prevotella, а не Neisseria.

Вчені припускають, що збільшення кількості Neisseria і приборкування Prevotella в ротовій порожнині може підвищити доступність оксиду азоту і, тим самим, вплинути на здоров'я мозку. Найпростіший спосіб досягти цього – вживати більше свіжих овочів.