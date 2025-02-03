Исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера в Великобритании, показало, что у людей с легкими когнитивными нарушениями улучшаются рабочая память, исполнительные функции и зрительное внимание, если во рту преобладают бактерии рода Neisseria, сообщает 24 Канал со ссылкой ScienceAlert.

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Бактерии во рту влияют на мозг

В выборке были 55 человек, 33 из которых имели легкие когнитивные расстройства. Даже среди участников, которые не страдали когнитивными проблемами, преобладание Neisseria в ротовой микрофлоре улучшало показатели рабочей памяти.

Полученные результаты согласуются с последними исследованиями, которые указывают на то, что причиной деменции могут быть бактерии в ротовой полости. В последние годы плохое состояние ротовой полости стало рассматриваться как важный фактор риска когнитивных нарушений. Ученые даже обнаружили бактерии, связанные с заболеваниями десен, в мозге людей, умерших от болезни Альцгеймера.

Почему существует такая связь

Однако не все микробы ротовой полости вредят мозгу. Как и в случае с кишечной флорой, важен баланс микробиома. Род Neisseria включает более двадцати видов бактерий, многие из которых безопасны. Последние исследования показали, что эти бактерии помогают снизить артериальное давление, превращая нитраты из овощей в оксид азота.

Оксид азота – это важная сигнальная молекула, которая защищает от заболеваний десен и помогает контролировать артериальное давление. Некоторые нейробиологи считают, что оксид азота может защищать центральную нервную систему, улучшая нейропластичность и эффективность нейронных сигналов. Интересно, что у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера часто возникают проблемы с естественной выработкой оксида азота.

Как увеличить количество полезных бактерий

В последнем исследовании авторы обнаружили, что у многих участников с легкими когнитивными нарушениями и генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера в микробиомах ротовой полости преобладали бактерии рода Prevotella, а не Neisseria.

Ученые предполагают, что увеличение количества Neisseria и укрощение Prevotella в ротовой полости может повысить доступность оксида азота и, тем самым, повлиять на здоровье мозга. Самый простой способ достичь этого – употреблять больше свежих овощей.