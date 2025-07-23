В этой статье 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic и Heart рассмотрел доказательные способы, чем поднять низкое давление в домашних условиях, и опроверг мифы о народных методах.
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Когда надо поднять давление?
Артериальная гипотония – это состояние, когда систолическое давление (верхнее) опускается ниже 90 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) – ниже 60 мм рт. ст.
Причинами могут быть:
- генетическая предрасположенность,
- обезвоживание,
- жара,
- беременность,
- некоторые хронические болезни или медикаменты.
Однако важно помнить: если симптомы выражены (потеря сознания, сильная слабость, боль в груди), необходима срочная медицинская помощь.
Как поднять давление быстро?
Лечь и поднять ноги
Самый простой и эффективный способ как быстро поднять давление дома – лечь на спину и поднять ноги выше уровня сердца. Это поможет крови быстрее вернуться к сердцу и мозгу, уменьшит головокружение и другие неприятные симптомы.
Питье воды
Обезвоживание – одна из самых распространенных причин гипотонии. Выпейте стакан воды или несладкого чая. Для долгосрочного эффекта важно пить достаточное количество жидкости в течение дня
Немного соли
Соль удерживает воду в организме и способствует повышению давления. Однако этот метод надо использовать с осторожностью – только в разовых ситуациях и после консультации с врачом при хронических заболеваниях почек или сердца. Можно съесть соленый крекер, кусочек сыра или выпить минералки.
Кофеин
Кофе, черный или зеленый чай, мате – напитки, которые временно могут повысить давление благодаря стимулированию сердечного ритма и сужению сосудов. Однако эффект непродолжительный и не подходит людям с сердечными аритмиями или повышенной чувствительностью к кофеину.
Чем поднять давление в домашних условиях?
Есть продукты, которые могут помочь в вопросах, как поднять давление в домашних условиях:
- Соленые продукты: соленые огурцы, фета, буженина, соленая рыба.
- Сыр твердый и колбасы (в умеренных количествах).
- Черный шоколад (благодаря кофеину и теобромину).
- Гранатовый сок (повышает сосудистый тонус).
Эти средства можно использовать для поднятия давления, но они не должны заменять основной прием пищи и не подходят для ежедневного употребления.
Как повысить артериальное давление надолго?
Врачи советуют изменить образ жизни:
- Сбалансировано питаться с достаточным количеством белков, сложных углеводов, овощей и фруктов.
- Избегать резких подъемов с кровати и длительного стояния.
- Носить компрессионные чулки (особенно людям с варикозом).
- Вести активный образ жизни – умеренные физические нагрузки (йога, легкий бег, плавание).
- Избегать стресса и хронического недосыпания.
Как поднять сердечное давление и как поднять нижнее давление?
Различают два показателя: систолическое ("верхнее") и диастолическое ("нижнее") давление. Снижение именно диастолического давления может наблюдаться у людей с высоким уровнем физической подготовки, у пожилых, при дефиците жидкости. Основные рекомендации те же: обильное питье, соленые и белковые продукты, контроль со стороны врача.
Как поднять давление народным методом?
Часто в интернете советуют:
- пить коньяк,
- натирать уши перцем,
- принимать настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка.
Доказательная медицина не рекомендует подобные народные методы как средства первой помощи. Большинство из них дают кратковременный или недоказанный эффект, а настойки – могут быть опасными для людей с болезнями сердца, нервной системы или печени. Медикаментозные средства (например, мидодрин, флудрокортизон) назначают только врачи в случае хронической гипотензии.
Что нельзя делать при низком давлении?
- Алкоголь (даже коньяк или вино) – сначала расширяет сосуды и еще больше снижает давление.
- Перегрев: бани, горячие ванны противопоказаны.
- Долгое стояние и резкие движения.
- Чрезмерное количество кофе – может вызвать обезвоживание и "эффект отскока".
Важно понимать: если симптомы повторяются или усиливаются, следует обратиться к врачу для определения истинной причины и назначения лечения. Но хроническая гипотония, которая не вызывает неприятных симптомов и не представляет угрозу здоровью, в большинстве случаев не требует лечения.