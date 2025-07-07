Вместо механического сжатия новое устройство использует лазер и инновационные оптические датчики. Принцип работы заключается в анализе того, как лазерный луч рассеивается, проходя сквозь кожу, пишет 24 Канал со ссылкой на Biomedical Optics Express.

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Новый прибор для измерения давления

Взаимодействуя с эритроцитами, свет создает уникальный узор, из которого специальный алгоритм вычисляет скорость кровотока и объем циркулирующей крови, а дальше – и точные показатели давления.

Разработка особенно актуальна в борьбе с гипертонией, которую недаром называют "тихим убийцей" – по статистике ВОЗ, от нее страдает каждый третий взрослый на планете. Многие люди даже не подозревают о своей болезни: обычные тонометры фиксируют давление лишь в момент измерения, а оно может резко меняться – из-за стресса, кофе или даже во время сна.

Нам удалось создать систему, которая позволяет отслеживать давление в реальном времени в течение всего дня,

– подчеркивает руководитель проекта Ариан Гарретт.

Точность нового прибора

Тестирование показало, что новая технология на 31% точнее современных оптических методов, а погрешность при измерении систолического давления составляет лишь 2,26 мм рт. ст., что соответствует строгим медицинским стандартам.

Сейчас команда работает над тем, чтобы сенсор стал еще меньше – настолько, чтобы его было удобно носить как смарт-часы или фитнес-браслет. Такая миниатюризация открывает новые горизонты для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и постоянного контроля состояния пациентов.

Ученые уверены: коммерческая версия сенсора появится на рынке уже в ближайшие годы и сделает регулярный мониторинг давления простым, удобным и доступным для миллионов людей во всем мире.