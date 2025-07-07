Замість механічного стиснення новий пристрій використовує лазер і інноваційні оптичні датчики. Принцип роботи полягає в аналізі того, як лазерний промінь розсіюється, проходячи крізь шкіру, пише 24 Канал з посилання на Biomedical Optics Express.

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Новий прилад для вимірювання тиску

Взаємодіючи з еритроцитами, світло створює унікальний візерунок, з якого спеціальний алгоритм обчислює швидкість кровотоку та об’єм циркулюючої крові, а далі – і точні показники тиску.

Розробка особливо актуальна у боротьбі з гіпертонією, яку недарма називають "тихим вбивцею" – за статистикою ВООЗ, від неї страждає кожен третій дорослий на планеті. Багато людей навіть не підозрюють про свою хворобу: звичайні тонометри фіксують тиск лише в момент вимірювання, а він може різко змінюватися – через стрес, каву або навіть під час сну.

Нам вдалося створити систему, яка дозволяє відстежувати тиск у реальному часі протягом усього дня,

– підкреслює керівник проєкту Аріан Гарретт.

Точність нового приладу

Тестування показало, що нова технологія на 31% точніша за сучасні оптичні методи, а похибка при вимірюванні систолічного тиску складає лише 2,26 мм рт. ст., що відповідає суворим медичним стандартам.

Наразі команда працює над тим, щоб сенсор став ще меншим – настільки, щоб його було зручно носити як смартгодинник чи фітнес-браслет. Така мініатюризація відкриває нові горизонти для раннього виявлення серцево-судинних захворювань і постійного контролю стану пацієнтів.

Вчені впевнені: комерційна версія сенсора з’явиться на ринку вже в найближчі роки й зробить регулярний моніторинг тиску простим, зручним і доступним для мільйонів людей у всьому світі.