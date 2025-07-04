Як спека впливає на дихання

Літо – це не лише сонце й відпустка: спека може викликати небезпечні для життя стани, зокрема теплове виснаження чи навіть тепловий удар. Крім того, високі температури здатні спровокувати серцеві напади, інсульти або погіршити проблеми з нирками та легенями, пише 24 Канал з посилання на BetterHealth.

Також на тему Симптоми, які не можна ігнорувати в спеку

За даними британських експертів у сфері респіраторного здоров’я, температури понад 25 градусів за Цельсієм вже можуть становити загрозу для людей із хворобами легень. Найбільш уразливі ті, хто має хронічні захворювання: спека провокує загострення астми та ХОЗЛ, а забруднення повітря й сезонні алергії лише погіршують ситуацію.

При хронічних захворюваннях легень і так витрачається багато енергії на дихання, а в спеку організм змушений докладати ще більше зусиль, щоб підтримувати нормальну температуру тіла. Це часто призводить до задишки, втоми та погіршення самопочуття.

Особливо важко астматикам: у спекотну та вологу погоду частішають напади. Висока температура часто супроводжується застоєм повітря: через відсутність вітру та високий тиск забруднювачі накопичуються та подразнюють дихальні шляхи.

Повітря, насичене смогом і пилом, може провокувати запалення, кашель, задишку та підвищувати ризик легеневих інфекцій.

Кому спека особливо небезпечна

Сильна спека (від 35 градусів за Цельсієм і вище), особливо при високій вологості, може негативно вплинути майже на кожного. Але у групі особливого ризику – люди похилого віку, маленькі діти, вагітні, а також ті, хто має гострі або хронічні захворювання чи перебуває в соціальній ізоляції.

Відчуття задухи – це не лише наслідок високої температури, а й підвищеної вологості. Коли вологість висока, піт випаровується повільніше, і тіло гірше охолоджується. Саме тому в тропіках спека здається такою нестерпною, на відміну від сухого клімату.

Як уберегти себе від спеки

Охолоджуйте себе: користуйтеся кондиціонером або вентилятором, носіть легкий та просторий одяг, приймайте прохолодний душ або обприскуйте себе водою. Пийте воду регулярно, не чекаючи відчуття спраги, особливо якщо перебуваєте на вулиці чи займаєтеся фізичною активністю. Слідкуйте за прогнозом погоди й по можливості уникайте виходу на вулицю у найспекотніші години.

У спеку й вологу погоду навантаження на дихальну систему зростає: організм інтенсивно охолоджується, втрачає рідину, слиз у легенях стає густішим, а у повітрі накопичуються шкідливі домішки. Особливо важливо в цей період берегти себе людям із легеневими захворюваннями: не допускайте зневоднення, уникайте перегріву й мінімізуйте перебування у дуже спекотному та вологому середовищі.