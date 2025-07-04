Как жара влияет на дыхание

Лето – это не только солнце и отпуск: жара может вызвать опасные для жизни состояния, в частности тепловое истощение или даже тепловой удар. Кроме того, высокие температуры способны спровоцировать сердечные приступы, инсульты или ухудшить проблемы с почками и легкими, пишет 24 Канал со ссылкой на BetterHealth.

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По данным британских экспертов в сфере респираторного здоровья, температуры более 25 градусов по Цельсию уже могут представлять угрозу для людей с болезнями легких. Наиболее уязвимы те, кто имеет хронические заболевания: жара провоцирует обострение астмы и ХОБЛ, а загрязнение воздуха и сезонные аллергии только ухудшают ситуацию.

При хронических заболеваниях легких и так тратится много энергии на дыхание, а в жару организм вынужден прилагать еще больше усилий, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Это часто приводит к одышке, усталости и ухудшению самочувствия.

Особенно трудно астматикам: в жаркую и влажную погоду учащаются приступы. Высокая температура часто сопровождается застоем воздуха: из-за отсутствия ветра и высокого давления загрязнители накапливаются и раздражают дыхательные пути.

Воздух, насыщен смогом и пылью, может провоцировать воспаление, кашель, одышку и повышать риск легочных инфекций.

Кому жара особенно опасна

Сильная жара (от 35 градусов по Цельсию и выше), особенно при высокой влажности, может негативно повлиять почти на каждого. Но в группе особого риска – пожилые люди, маленькие дети, беременные, а также те, кто имеет острые или хронические заболевания или находится в социальной изоляции.

Ощущение удушья – это не только следствие высокой температуры, но и повышенной влажности. Когда влажность высокая, пот испаряется медленнее, и тело хуже охлаждается. Именно поэтому в тропиках жара кажется такой невыносимой, в отличие от сухого климата.

Как уберечь себя от жары

Охлаждайте себя: пользуйтесь кондиционером или вентилятором, носите легкую и просторную одежду, принимайте прохладный душ или опрыскивайте себя водой. Пейте воду регулярно, не дожидаясь ощущения жажды, особенно если находитесь на улице или занимаетесь физической активностью. Следите за прогнозом погоды и по возможности избегайте выхода на улицу в самые жаркие часы.

В жару и влажную погоду нагрузка на дыхательную систему возрастает: организм интенсивно охлаждается, теряет жидкость, слизь в легких становится гуще, а в воздухе накапливаются вредные примеси. Особенно важно в этот период беречь себя людям с легочными заболеваниями: не допускайте обезвоживания, избегайте перегрева и минимизируйте пребывание в очень жаркой и влажной среде.