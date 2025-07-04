Как жара влияет на дыхание

Лето – это не только солнце и отпуск: жара может вызвать опасные для жизни состояния, в частности тепловое истощение или даже тепловой удар. Кроме того, высокие температуры способны спровоцировать сердечные приступы, инсульты или ухудшить проблемы с почками и легкими, пишет 24 Канал со ссылкой на BetterHealth.

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По данным британских экспертов в сфере респираторного здоровья, температуры более 25 градусов по Цельсию уже могут представлять угрозу для людей с болезнями легких. Наиболее уязвимы те, кто имеет хронические заболевания: жара провоцирует обострение астмы и ХОБЛ, а загрязнение воздуха и сезонные аллергии только ухудшают ситуацию.

При хронических заболеваниях легких и так тратится много энергии на дыхание, а в жару организм вынужден прилагать еще больше усилий, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Это часто приводит к одышке, усталости и ухудшению самочувствия.

Особенно трудно астматикам: в жаркую и влажную погоду учащаются приступы. Высокая температура часто сопровождается застоем воздуха: из-за отсутствия ветра и высокого давления загрязнители накапливаются и раздражают дыхательные пути.

Воздух, насыщен смогом и пылью, может провоцировать воспаление, кашель, одышку и повышать риск легочных инфекций.

Кому жара особенно опасна

Сильная жара (от 35 градусов по Цельсию и выше), особенно при высокой влажности, может негативно повлиять почти на каждого. Но в группе особого риска – пожилые люди, маленькие дети, беременные, а также те, кто имеет острые или хронические заболевания или находится в социальной изоляции.

Ощущение удушья – это не только следствие высокой температуры, но и повышенной влажности. Когда влажность высокая, пот испаряется медленнее, и тело хуже охлаждается. Именно поэтому в тропиках жара кажется такой невыносимой, в отличие от сухого климата.

Как уберечь себя от жары

  1. Охлаждайте себя: пользуйтесь кондиционером или вентилятором, носите легкую и просторную одежду, принимайте прохладный душ или опрыскивайте себя водой.
  2. Пейте воду регулярно, не дожидаясь ощущения жажды, особенно если находитесь на улице или занимаетесь физической активностью.
  3. Следите за прогнозом погоды и по возможности избегайте выхода на улицу в самые жаркие часы.

В жару и влажную погоду нагрузка на дыхательную систему возрастает: организм интенсивно охлаждается, теряет жидкость, слизь в легких становится гуще, а в воздухе накапливаются вредные примеси. Особенно важно в этот период беречь себя людям с легочными заболеваниями: не допускайте обезвоживания, избегайте перегрева и минимизируйте пребывание в очень жаркой и влажной среде.