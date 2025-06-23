Подобные выводы согласуются с предыдущими научными работами, которые также указывали на повышенные риски для сердца среди тех, кто употребляет каннабис – независимо от медицинских или рекреационных целей, пишет 24 Канал со ссылкой на Heart.

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Новое исследование каннабиса

Для врачей это может стать еще одним аргументом быть осторожными с назначением препаратов на основе каннабиса пациентам с сердечными проблемами.

Исследователи проанализировали данные 24 предыдущих работ, в которых сравнивали показатели здоровья сердца у людей, которые употребляют и не употребляют каннабис.

Каннабис негативно влияет на сердце

Выяснилось, что среди тех, кто использует каннабис, риск возникновения острого коронарного синдрома вырос на 29%, инсульта – на 20%, а вероятность смертельного случая из-за сердечных болезней была в 2,1 раза выше.

Стоит отметить: большинство исследований, легших в основу этого анализа, были наблюдательными. То есть, они показывают связь, но не доказывают, что именно каннабис является причиной сердечных проблем. Однако статистика была стабильной даже среди тех, кто недавно прекратил употреблять вещество.

Эта работа имеет еще одно преимущество: она охватывает период с 2016 по 2023 год, когда количество людей, употребляющих каннабис, заметно возросло – в частности из-за легализации в ряде стран. То есть, результаты учитывают современные реалии и свежие тенденции.