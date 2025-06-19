Это первый случай полного протезирования сердца с помощью робота без рассечения грудины. Современная роботизированная система позволила хирургам ювелирно точно удалить пораженный орган и имплантировать новый, избежав при этом травматического раскрытия грудной клетки, пишет 24 Канал со ссылкой на BCM.
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Такой подход значительно уменьшает болевой синдром, снижает риск заражения и заметно ускоряет реабилитацию пациентов.
Новая эра в кардиохирургии
Роботизированная технология дала нам возможность сохранить целостность грудной клетки, что особенно важно для быстрого и безопасного восстановления больного,
– объясняет ведущий хирург проекта, профессор Кеннет Ляо.
Он отмечает, что такие операции позволяют пациентам быстрее становиться на ноги, легче дышать и скорее возвращаться к активной жизни. Это особенно важно для людей, которым после пересадки органа назначают иммунодепрессанты для предотвращения отторжения, ведь эти препараты замедляют заживление и увеличивают риск осложнений.
Пациент прекрасно перенес вмешательство и был выписан домой через месяц – без осложнений и тяжелых последствий.
Как меняется стандарт лечения
Традиционная трансплантация сердца считается одной из самых опасных и травматичных операций: большой разрез, потеря крови, угроза инфекций и долгая болезненная реабилитация. Новый метод минимально инвазивного доступа кардинально меняет ситуацию.
Теперь врачи обходятся малыми разрезами, действуя через роботизированные инструменты с высокой точностью, что снижает потребность в переливаниях крови и уменьшает риск отторжения донорского органа.
До сих пор роботизированные системы широко применялись для менее сложных вмешательств – при операциях на простате, коррекции сердечных клапанов, удалении опухолей. Полная пересадка сердца под управлением робота – принципиально новый уровень, когда технология становится ведущим инструментом в руках врача, а не просто помощником.
По мнению врачей, такие операции могут стать золотым стандартом будущего – особенно для пациентов с ослабленной иммунной системой и повышенным риском послеоперационных осложнений.
Новое слово в хирургии уже прозвучало – впереди эра малотравматичных и безопасных трансплантаций сердца, доступных для самых уязвимых больных.