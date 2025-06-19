Це перший випадок повного протезування серця за допомогою робота без розсічення грудини. Сучасна роботизована система дозволила хірургам ювелірно точно видалити уражений орган та імплантувати новий, уникнувши при цьому травматичного розкриття грудної клітки, пише 24 Канал з посилання на BCM.
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Такий підхід значно зменшує больовий синдром, знижує ризик зараження та помітно прискорює реабілітацію пацієнтів.
Нова ера в кардіохірургії
Роботизована технологія дала нам можливість зберегти цілісність грудної клітки, що особливо важливо для швидкого та безпечного відновлення хворого,
– пояснює провідний хірург проєкту, професор Кеннет Ляо.
Він зазначає, що такі операції дозволяють пацієнтам швидше ставати на ноги, легше дихати та скоріше повертатися до активного життя. Це особливо важливо для людей, яким після пересадки органу призначають імунодепресанти для запобігання відторгненню, адже ці препарати уповільнюють загоєння та збільшують ризик ускладнень.
Пацієнт чудово переніс втручання та був виписаний додому через місяць – без ускладнень та тяжких наслідків.
Як змінюється стандарт лікування
Традиційна трансплантація серця вважається однією з найнебезпечніших та найтравматичніших операцій: великий розріз, втрата крові, загроза інфекцій та довга болюча реабілітація. Новий метод мінімально інвазивного доступу кардинально змінює ситуацію.
Тепер лікарі обходяться малими розрізами, діючи через роботизовані інструменти з високою точністю, що знижує потребу в переливаннях крові та зменшує ризик відторгнення донорського органу.
Досі роботизовані системи широко застосовувалися для менш складних втручань – при операціях на простаті, корекції серцевих клапанів, видаленні пухлин. Повна пересадка серця під управлінням робота – принципово новий рівень, коли технологія стає провідним інструментом у руках лікаря, а не просто помічником.
На думку лікарів, такі операції можуть стати золотим стандартом майбутнього – особливо для пацієнтів з ослабленою імунною системою та підвищеним ризиком післяопераційних ускладнень.
Нове слово в хірургії вже прозвучало – попереду ера малотравматичних та безпечних трансплантацій серця, доступних для найуразливіших хворих.