Підвищений холестерин – проблема, із якою стикається третина дорослих людей. При гіперхолестеринемії швидка ходьба має багатогранний вплив на організм, пише 24 Канал з посилання на Verywell Health.

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Вона активізує вироблення особливого ферменту – ліпопротеїнліпази. Цей фермент не лише допомагає збільшити кількість ЛПВЩ, а й сприяє розщепленню тригліцеридів – жирів, з яких формуються атеросклеротичні бляшки.

Зростання рівня ЛПВЩ дозволяє ефективніше виводити ЛПНЩ через печінку, що знижує ризик виникнення проблем із судинами та серцем.

Як досягнути користі

Щоб отримати максимальну користь для судин і серця, лікарі рекомендують дотримуватися таких правил:

Інтенсивність: темп має бути достатньо швидким, щоб частішало дихання, але ви могли підтримувати розмову. Тривалість: старайтесь ходити щонайменше 150 хвилин на тиждень. Регулярність: займайтеся ходьбою 5 – 7 разів на тиждень.

Почніть із комфортних 20 – 30-хвилинних прогулянок і поступово збільшуйте час до 45 – 60 хвилин. Добре також додавати відрізки прискореної ходьби або вибирати маршрут із підйомами для додаткового тренування.

Додаткові переваги для здоров’я

Регулярна ходьба не лише нормалізує рівень холестерину, а й допомагає підтримувати здорову вагу, стабілізує рівень цукру в крові, зміцнює кістки, знижує стрес і покращує якість сну. Для стійкого ефекту поєднуйте ходьбу з раціональним харчуванням і дотримуйтесь рекомендацій лікаря.