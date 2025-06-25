Дієтологи вважають, що овочі можуть стати важливою частиною стратегії зниження ризиків, які пов'язані з високим холестерином, інформує 24 Канал.

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Загалом холестерин необхідний організму, він бере участь у побудові клітин, виробленні гормонів і вітамінів. Однак, його надлишок може спричинити закупорку судин, а це своєю чергою підвищує ризик серцевих захворювань та інсультів.

Овочі та високий холестерин

За допомогою змін у раціоні можна буквально "проганяти" холестерин з організму. Особливо ефективними є овочі, які містять рослинні стероли – речовини, що знижують всмоктування холестерину в кишківнику. Перше місце у рейтингу найкращих овочів у боротьбі з холестерином посідає брюссельська капуста.

Чому саме брюссельська капуста

Всього півсклянки цього овочу містять близько 2 грамів розчинної клітковини, а це майже половина мінімальної добової дози, потрібної для зниження рівня "поганого" холестерину.

Довідково. За даними Національної ліпідної асоціації США, споживання щоденно 5 – 10 грамів розчинної клітковини можуть знизити холестерин на 5 – 11 пунктів.

Ба більше, брюссельська капуста – джерело антиоксидантів, зокрема кверцетину та кемпферолу, які знижують рівень оксидативного стресу, що є важливим фактором розвитку серцево-судинних захворювань.

Вчені також повідомили, що вживання хрестоцвітих овочів, зокрема брюссельської капусти чи броколі, позитивно впливає на стан артерій. Тож, регулярне споживання хрестоцвітих пов'язали і зниженням ризику атеросклерозу.

Скільки овочів їсти для ефекту

Для профілактики високого холестерину та підтримки серця дієтологи радять вживати 2,5 – 3,5 склянки овочів щодня. І обов'язково радять спробувати додати до раціону брюссельську капусту, адже вона дійсно дуже корисна.