Диетологи считают, что овощи могут стать важной частью стратегии снижения рисков, которые связаны с высоким холестерином, информирует 24 Канал.

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В целом холестерин необходим организму, он участвует в построении клеток, выработке гормонов и витаминов. Однако, его избыток может вызвать закупорку сосудов, а это в свою очередь повышает риск сердечных заболеваний и инсультов.

Овощи и высокий холестерин

С помощью изменений в рационе можно буквально "прогонять" холестерин из организма. Особенно эффективны овощи, которые содержат растительные стеролы – вещества, снижающие всасывание холестерина в кишечнике. Первое место в рейтинге лучших овощей в борьбе с холестерином занимает брюссельская капуста.

Почему именно брюссельская капуста

Всего полстакана этого овоща содержат около 2 граммов растворимой клетчатки, а это почти половина минимальной суточной дозы, нужной для снижения уровня "плохого" холестерина.

Справочно. По данным Национальной липидной ассоциации США, потребление ежедневно 5 – 10 граммов растворимой клетчатки могут снизить холестерин на 5 – 11 пунктов.

Более того, брюссельская капуста – источник антиоксидантов, в частности кверцетина и кемпферола, которые снижают уровень оксидативного стресса, что является важным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также сообщили, что употребление крестоцветных овощей, в частности брюссельской капусты или брокколи, положительно влияет на состояние артерий. Поэтому, регулярное потребление крестоцветных связали и снижением риска атеросклероза.

Сколько овощей есть для эффекта

Для профилактики высокого холестерина и поддержки сердца диетологи советуют употреблять 2,5 – 3,5 стакана овощей ежедневно. И обязательно советуют попробовать добавить в рацион брюссельскую капусту, ведь она действительно очень полезна.