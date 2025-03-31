Про цей унікальний випадок повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, передає 24 Канал.

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Унікальна операція на серці немовля

Через вроджену патологію серця – тетраду Фалло – дитині була потрібна складна операція. Проте після її проведення виникло ускладнення: серце немовляти скорочувалося лише 70 разів на хвилину, тоді як нормою для цієї вікової групи є 120 ударів. Такий стан становив серйозну загрозу для життя.

Це означало одне – кожна хвилина зволікання могла коштувати життя,

– зазначили в лікарні.

Медики ухвалили рішення негайно встановити спеціальний електрод у провідну систему серця, щоб повернути фізіологічний ритм.

Особливістю цього випадку стало те, що малюк на час операції важив лише 6 кілограмів. За словами одеських лікарів, це найменша за вагою дитина у світі, якій вдалося успішно провести таку складну маніпуляцію.

"І це стало можливим завдяки досвіду та блискучій командній роботі одеських лікарів. Сьогодні цей маленький боєць дихає рівно, його серце б’ється у правильному ритмі. Він отримав шанс на повноцінне та якісне життя", – відзначили фахівці лікарні.

В Департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА досягнення одеських медиків назвали "історичним проривом у сфері кардіохірургії". Інтерес до цього випадку мають міжнародні експерти. Зокрема, одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації опису процедури у провідних медичних журналах.